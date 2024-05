Celebrity

Σάββας Πούμπουρας: "Αφαίρεσα lifestyle, δεν έχω κάτι πολύ ακριβό - Αφαιρώ ρούχα από το σπίτι, δίνω πράγματα που δε χρειάζομαι"

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

-

Στη διαδικτυακή εκπομπή "The Speakers" μίλησε ο Σάββας Πούμπουρας. Ο παρουσιαστής, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στον διαφορετικό τρόπο με τον οποίο έχει επιλέξει να ζει τα τελευταία χρόνια, ενώ εξήγησε γιατί φέτος δεν τον βλέπουμε στην τηλεόραση.

"Λέμε πολλές φορές, “μη σε νοιάζει η γνώμη των άλλων”. Δε γίνεται. Στα 28 και στα 30 με ένοιαζε και με παραένοιαζε. Ήμουν πάνω στις μπάρες, με ένοιαζε αν είμαι ωραίος, έβγαινα στην τηλεόραση, με ένοιαζε αν είμαι χτενισμένος, έβγαινα, ήθελα να είμαι αρεστός. Σε νοιάζει τότε.

Αφαιρώ ρούχα από το σπίτι, δίνω πράγματα που δε χρειάζομαι. Προσπαθώ να αδειάσω το σπίτι. Δε μπορώ να σου περιγράψω τι μου προσφέρει σε ψυχική υγεία. Επίσης δεν ψωνίζω ρούχα πλέον. Δεν ανανεώνω γκαρνταρόμπα όπως όταν ήμουν πιτσιρικάς. Αφαίρεσα το πολύ φαγητό από τη ζωή μου. Το ότι μαγειρεύω και αυτά που δείχνω στα social, δε σημαίνει ότι τρώω τόσο πολύ μέσα στη μέρα. Μπορεί αυτό να είναι το μόνο μου γεύμα. Νιώθω καλύτερα με το ότι αφαίρεσα φαγητό. Αφαίρεσα lifestyle, δεν έχω κάτι πολύ ακριβό. Θα μπορούσα να έχω ένα μεγάλο αυτοκίνητο, δε θέλω, έχω ένα smartaki. Προσθέτω πρακτικότητα και αφαιρώ lifestyle. Ξαναλέω όμως, με τα χρόνια, φεύγει όλο αυτό το φαίνεσθαι. Όποιος πει ότι δεν έκανε πράγματα στη ζωή του για το φαίνεσθαι, είναι ψεύτης.

Ήταν επιλογή μου να μην είμαι φέτος στην τηλεόραση. Είχα προτάσεις, δε θέλω. Δεν υπάρχει κάτι που να μου αρέσει από αυτά που γίνονται. Είδα μέσα σε αυτά τα 15 χρόνια που είμαι στην τηλεόραση τι μου αρέσει και τι όχι. Ερχόμαστε στο 2024. Από αυτά που μου αρέσουν μπορεί να γίνει ένα 10%. Με έχουν φωνάξει γι’ αυτά που δε μου αρέσουν, αλλά δεν είμαι σε φάση αυτή τη στιγμή να τα διαλύσω όλα, απλά για να πληρώνομαι κάθε μήνα και να γυρνάω στο σπίτι μου χάλια και να με βλέπει το παιδί και η γυναίκα μου. Πιο παλιά θα κοίταγα πρώτα την τσέπη μου, όπως και έκανα. Καλά κάνουν όλοι αυτοί που κυνηγάνε τα χρήματα και μπράβο τους, τους καταλαβαίνω. Αν μπορώ όμως να πω κάτι, είναι “μη βιάζεστε" εξομολογήθηκε ο Σάββας Πούμπουρας.