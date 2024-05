Celebrity

Διέρρηξαν τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στην Καλλιθέα: Το απειλητικό μήνυμα στον Στέφανο Κασσελάκη και η απάντησή του

Με μήνυμά του στο Twitter/Χ το πρωί της Πέμπτης, ο Στέφανος Κασσελάκης έκανε γνωστό πως πραγματοποιήθηκε διάρρηξη στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στην Καλλιθέα.

Από τη φωτογραφία που δημοσίευσε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατήγγειλε μάλιστα πως άγνωστοι δράστες απείλησαν τον ίδιο, γράφοντας με μαύρο σπρέι πάνω στην πινακίδα του κόμματος: "ΚΑΣΣΕΛ ΜΙΑ ΣΦΑΙΡΑ".

Η ανάρτηση του Στέφανου Κασσελάκη

"Σήμερα άγνωστοι διέρρηξαν τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στην Καλλιθέα για να αφήσουν το «απειλητικό» τους μήνυμα.

Να τους ενημερώσω:

-Δε φοβάμαι.

-Δε σταματώ.

-Γυρίζω όλη την Ελλάδα και θα τη γυρίσω από άκρη σε άκρη. Θα αγκαλιάσω όλους τους πολίτες, όπου κι αν ανήκουν πολιτικά, θα μεταφέρω το μήνυμα για μια καλύτερη ζωή.

-Το κίνημα που δημιουργείται αυτή τη στιγμή κατά της αλαζονείας, της συγκάλυψης και της παρακμής στη χώρα μας δεν έχει επιστροφή.

Μόνο θα μεγαλώνει μέρα - μέρα.

