Στο νοσοκομείο η Δέσποινα Στυλιανοπούλου: Η ανακοίνωση της οικογένειάς της

Με αφορμή δημοσιεύματα που αφορούσαν την υγεία της Δέσποινας Στυλιανοπούλου, αλλά και την "εξαφάνισή" της εδώ και περίπου έναν μήνα, η οικογένεια της ηθοποιού εξέδωσε ανακοίνωση, όπου εξήγησε τι ακριβώς έχει συμβεί.

Όπως χαρακτηριστικά διαβάζουμε, η Δέσποινα Στυλιανοπούλου νοσηλεύεται σε ιδιωτική κλινική αποκατάστασης.





Αναλυτικά η ανακοίνωση της οικογένειας της Δέσποινας Στυλιανοπούλου

"Ξεκινώντας αυτή την λιτή μας ανακοίνωση θέλουμε εμείς από πλευράς μας να ευχηθούμε σε όλους χρόνια πολλά και ας ελπίσουμε πως το αναστάσιμο φως θα φωτίσει τις ζωές όλων μας.

Σε συνέχεια των πολλαπλών δημοσιευμάτων για την υγεία αλλά και την απομάκρυνση της αγαπημένης μας θείας Δέσποινας Στυλιανοπούλου από τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά και από τους αγαπημένους της φίλους, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως λόγο της εύθραυστης υγείας της και των πολλαπλών θεμάτων υγείας που προκύπτουν από την προχωρημένη ηλικία της, αποφασίσαμε μαζί με εκείνη να νοσηλευτεί σε ιδιωτική κλινική αποκατάστασης για λίγο χρόνο, έως ότου η υγεία της και οι δυνάμεις να της επιτρέψουν να επιστρέψει στην μέχρι τώρα ζωή της.

Θα σας παρακαλέσουμε να σεβαστείτε την απόφαση που έχουμε λάβει και εμείς, αλλά και η αγαπημένη μας αδελφή και θεία. Η ηρεμία και υγεία της σε αυτή την χρονική στιγμή είναι πάρα πολύ σημαντική. Σας ευχαριστούμε για το σεβασμό, το ενδιαφέρον και την αγάπη στην θεία μας.



Οικογένειες Στυλιανοπούλου & Παπαμαρκάκη".