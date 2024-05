Celebrity

Κηδεία Άννας Παναγιωτοπούλου: Τι έγραφε το στεφάνι που έστειλε η Κατιάνα Μπαλανίκα

Ο θάνατος της Άννας Παναγιωτοπούλου, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών το Μεγάλο Σάββατο (04/05) προκάλεσε πανελλήνια συγκίνηση, καθώς η ίδια υπήρξε μία ηθοποιός που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το κοινό και άφησε εποχή στην υποκριτική.

Συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι, αλλά και απλός κόσμος αποχαιρέτησαν την Άννα Παναγιωτοπούλου στο νεκροταφείο Ζωγράφου.

Από τους πρώτους που κατέφθασαν στο κοιμητήριο του Ζωγράφου ήταν η Μίρκα Παπακωνσταντίνου και ο Σταμάτης Φασουλής, ενώ πάροντες στο τελευταίο αντίο είναι, μεταξύ άλλων, οι Μιχάλης Ρέππας, Θανάσης Παπαθανασίου, Αντώνης Λούβαρος, Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Παντελής Καναράκης, Τζόυς Ευείδη, Κάτια Δανδουλάκη, Γιώργος Κιμούλης, Σπύρος Μπιμπίλας κ.α.

Το ευρύ κοινό γνώρισε και αγάπησε την Άννα Παναγιωτοπούλου κυρίως μέσα από τους τηλεοπτικούς ρόλους στις σειρές "Οι Τρεις Χάριτες" και "Ντόλτσε Βίτα" στο Mega.

Η Κατιάνα Μπαλανίκα, όπου ενσάρκωσε τη Σάσα, την κολλητή φίλης της Άννας Παναγιωτοπούλου στη θρυλική σειρά του Mega, έγραψε στο στεφάνι που έστειλε στη μνήμη της σπουδαίας ηθοποιού: "Καλό ταξίδι, καλή αντάμωση Αννούλα. Χαρές πολλές και στεναχώριες, μια ολόκληρη ζωή μου έλειψες πολύ".