Μαριάννα Τουμασάτου: Συντετριμμένη στην κηδεία της Άννας Παναγιωτοπούλου

Σε κλίμα θλίψης και συγκίνησης είπαν το πρωί της Πέμπτης (09/05) συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι το τελευταίο "αντίο" στην Άννα Παναγιωτοπούλου, στο νεκροταφείο Ζωγράφου.

Η σπουδαία ηθοποιός έφυγε από τη ζωή το Μεγάλο Σάββατο σε ηλικία 76 ετών προκαλώντας θλίψη στο πανελλήνιο, που την αγάπησε για τις αξέχαστες ερμηνείες της σε μικρή και μεγάλη οθόνη, καθώς και στο θέατρο.

Στην κηδεία της Άννας Παναγιωτοπούλου βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, η Κάτια Δανδουλάκη, ο Διονύσης Τσακνής, ο Ρήγας Αξελός, η Ελισάβετ Μουτάφη, ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, η Μπέσσυ Μάλφα, ο Γιώργος Κιμούλης, η Τζόυς Ευείδη, η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, η Δάφνη Λαμπρόγιαννη, ο Παύλος Ορκόπουλος, και πολλοί άλλοι.

Ανάμεσά τους και η Μαριάννα Τουμασάτου, την οποία ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε συντετριμμένη, με δάκρυα στα μάτια, ενώ στο πλευρό της ήταν ο ηθοποιός, Γιώργος Κωνσταντής.