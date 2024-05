Celebrity

Ντάνη Γιαννακοπούλου: Γέννησε η ηθοποιός! (Φωτογραφία)

Την πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής της διανύει η Ντάνη Γιαννακοπούλου.

Συγκεκριμένα, η γνωστή ηθοποιός έγινε για πρώτη φορά μαμά και πλέον κρατάει στην αγκαλιά της τον καρπό του έρωτά της από τον σύζυγό της, Ορέστη .

Η Ντάνη Γιαννακοπούλου γέννησε ένα υγιέστατο κοριτσάκι και ζει μοναδικές στιγμές.

Το πρωί της Πέμπτης 9 Μαΐου η πρωταγωνίστρια της σειράς του ΑΝΤ1, "Έρωτας Φυγάς" δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία μέσα από το μαιευτήριο, στην οποία απεικονίζεται το χέρι της με το ειδικό βραχιολάκι.

Με αυτόν τον τρόπο, η Ντάνη Γιαννακοπούλου έκανε την ευχάριστη είδηση γνωστή.

Μάλιστα, το FTHIS.GR επικοινώνησε με την Ντάνη Γιαννακοπούλου, όπου επιβεβαίωσε την γέννηση της κόρης της.

Δείτε τη φωτογραφία που ακολουθεί.