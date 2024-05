Celebrity

Μαρία Αντωνά: "Τρομερό κάποιος που με γνωρίζει να μπορέσει να πιστέψει ότι θα μπορούσα να κάνω μια τέτοια ανάρτηση"

Η Μαρία Αντωνά μίλησε στην κάμερα της εκπομπής "Super Κατερίνα" και αναφέρθηκε στην διαδικτυακή απάτη που υπέστη όπου με ανάρτησή της, φάνηκε σαν να εκφράζεται με υποτιμητικό τρόπο για τον πρώην σύντροφο της, Άρη Σοϊλέδη.

"Σε ό,τι αφορά το κομμάτι του hacking γενικότερα, είναι η αλήθεια πως εγώ όλα αυτά τα χρόνια είναι η πρώτη φορά που πέφτω θύμα μιας τέτοιας κατάστασης. Αυτή τη στιγμή για μένα το πιο σημαντικό ήταν να σιωπήσω, να δώσω λίγο χρόνο στον εαυτό μου και όταν πραγματικά αισθανθώ έτοιμη, κάποια στιγμή, εννοείται πως θα μιλήσω.

Αυτό το σκηνικό που μου συνέβη ήταν πραγματικά ίσως από τα χειρότερα που έχω περάσει στη ζωή μου. Με σόκαρε, με τρόμαξε, τρομοκρατήθηκα. Η αλήθεια είναι ότι δεν το αντιλήφθηκα διότι εκείνη τη στιγμή ήμουν σε μια φίλη μου, που είχα πάει να κάνω τα νύχια μου για να προετοιμαστώ για μια εμφάνιση που είχα στο Ντουμπάι.

Και άρχισε να χτυπάει το κινητό μου, όλοι μου έλεγαν «τι ακριβώς γίνεται;» και γω δεν το είχα αντιληφθεί. Έκανα κατευθείαν κλήση στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Να πω την αλήθεια δεν ξέρω αν κάποιοι άνθρωποι το πίστεψαν αυτό το μήνυμα. Δηλαδή το θεωρώ τρομερό ένας άνθρωπος, ο οποίος μπορεί να γνωρίζει εμένα προσωπικά, να μπορέσει να πιστέψει, έστω και για λίγο, ότι θα μπορούσα να κάμω μια τέτοια ανάρτηση.

Νομίζω ότι έχω δείξει με τη συμπεριφορά μου πως ακριβώς χειρίζομαι τα πράγματα στη ζωή μου. Σε όλα αυτά που συμβαίνουν, έχω κρατήσει πάρα πολύ χαμηλό προφίλ. Δεν ξέρω ποιο μυαλό άρρωστο μπορεί να κάνει όλο αυτό το πράγμα, τι ακριβώς αποσκοπεί και τι ακριβώς θέλει να κάνει. Πραγματικά ντροπή σε όποιον το έχει κάνει αυτό, ντροπή. Έχω κάνει καταγγελία και όποιος το κάνει θα πληρώσει αντίστοιχα" είπε η Μαρία Αντωνά.