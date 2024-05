Beauty

Σίσσυ Χρηστίδου: Τα glazed nails της έχουν το χρώμα για τα νύχια που λατρεύει & η Χέιλι Μπίμπερ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

-

Τεράστια τάση για το καλοκαίρι είναι τα glazed nails και η Σίσσυ Χρηστίδου υιοθέτησε το trend με ένα συγκλονιστικό χρώμα για τα νύχια της. Αξίζει βέβαια να σου πω, ότι από τις πρώτες που το καθιέρωσαν ήταν η Χέιλι Μπίμπερ.



Πρόκειται για ένα γαλακτερό μανικιούρ με μεταλλικό φινίρισμα, το οποίο εκ πρώτης όψεως κάνει και εφέ καθρέφτη. Η Σίσσυ Χρηστίδου επέλεξε ένα σχεδόν nude χρώμα, το οποίο ειδικά τους επόμενους μήνες με μαυρισμένο δέρμα, θα κάνει τέλεια αντίθεση. Φυσικά, glazed donut nails δεν γίνονται μόνο στις αποχρώσεις του λευκού και του nude, αλλά μπορείς να τα κάνεις και με ό,τι χρώμα θες.

Δες τις σχετικές φωτογραφίες: