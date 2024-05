Fashion

Ελένη Μενεγάκη: Το deux pieces σετ της είναι από τα πιο στιλάτα ρούχα για καλεσμένη σε βάπτιση

Όσο ζεσταίνει ο καιρός, τόσο και περισσότερες προσκλήσεις για events καταφθάνουν. Αν είσαι καλεσμένη σε βάπτιση, ένα από τα πιο must ρούχα είναι το deux pieces σετ που είδαμε να φοράει πρόσφατα η Ελένη Μενεγάκη στην εκπομπή της.

Η παρουσιάστρια, επέλεξε ένα σετ που αποτελείται από σατέν παντελόνι με ιδιαίτερα prints σε χρυσό, μαύρο και μπεζ, ενώ από πάνω επέλεξε ασορτί τοπ με έναν ώμο, το οποίο και ήταν cropped. Το σύνολό της ολοκλήρωσε με πέδιλα με τύπωμα ζέβρας και διακριτικά αξεσουάρ. Μαζί με το σύνολο που φόρεσε η Φαίη Σκορδά, το συγκεκριμένο είναι από τα ρούχα για καλεσμένη σε βάπτιση που σίγουρα θα συζητηθούν!

