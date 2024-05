Celebrity

Βασιλιάς Κάρολος: Ο εκπρόσωπος Τύπου του Χάρι δήλωσε ότι είναι "πολύ απασχολημένος για να δει τον γιο του"

Ο πρίγκιπας Χάρι δεν θα συναντήσει τον πατέρα του βασιλιά Κάρολο κατά τη διάρκειας της επίσκεψής του στη Βρετανία, καθώς ο μονάρχης θα είναι πολύ απασχολημένος, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος Τύπου του Χάρι, συνεχίζοντας την κόντρα τους, η οποία κρατάει επί σειρά ετών.

Ο Χάρι, επέστρεψε στη Βρετανία για να παραστεί σε μια σειρά εκδηλώσεων με αφορμή τον εορτασμό της 10ης επετείου των Invictus Games, της διεθνούς αθλητικής διοργάνωσης που εκείνος ξεκίνησε για τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων, τα οποία τραυματίστηκαν στο πεδίο της μάχης. Παρόλο που δεν έχει κάποια άλλη υποχρέωση, δεν αναμένεται να δει κάποιο μέλος της οικογένειάς του... Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο πρίγκιπας Χάρι επέστρεψε στη Βρετανία για πρώτη φορά από τότε που επισκέφθηκε τον βασιλιά Κάρολο, τον Φεβρουάριο, μετά τη διάγνωση του για καρκίνο.

Photo Credits: ABACA PRESS