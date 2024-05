Celebrity

Δάφνη Μπόκοτα: Η ανάρτησή της για τους Θανάση Αλευρά & Ζερόμ Καλούτα - "Η Eurovision είναι τρία πράγματα…"

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

-

Μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook έκανε η Δάφνη Μπόκοτα και εξέφρασε την άποψή της για τους φετινούς σχολιαστές της Eurovision, Ζερόμ Καλούτα και Θανάση Αλευρά.

Η επί σειρά ετών σχολιάστρια του μουσικού διαγωνισμού τόνισε ποια είναι τα βασικά στοιχεία που πρέπει να κατέχει αυτός που θα αναλάβει αυτή τη δουλειά.





Η ανάρτηση της Δάφνης Μπόκοτα

«Όλοι λένε την γνώμη τους για την χθεσινή μετάδοση… ας πω κι εγώ την δική μου. Η Γιουροβίζιον είναι τρία πράγματα…αυτό που βλέπεις, αυτό που ακούς και η μαγεία στην οποία μπορεί να σε ταξιδέψει αυτός που κρατάει το μικρόφωνο και σε «οδηγεί» στην εξέλιξη του μύθου της βραδιάς … θέλει ιστορία, χιούμορ, κουτσομπολιό, πληροφορία σε σωστές δόσεις, θέλει πολύ διάβασμα και πολλή αγάπη γι’ αυτό που κάνεις. Μου λείπει η μαγεία…respect στη Φουρέιρα. Χαστούκι ήταν!», έγραψε η Δάφνη Μπόκοτα μετά την ολοκλήρωση του Α’ Ημιτελικού της Eurovision.

Δείτε την ανάρτησή της.