Θανάσης Ευθυμιάδης για Άννα Παναγιωτοπούλου: "Δεν είχαμε επαφή, ξέρω ότι ήταν δύσκολα τα τελευταία χρόνια"

Η είδηση του θανάτου της Άννας Παναγιωτοπούλου σκόρπισε θλίψη στον καλλιτεχνικό και όχι μόνο κόσμο.

Η αγαπημένη ηθοποιός άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 76 ετών και την δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο Σταμάτης Κραουνάκης το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου, μέσα από τα social media.





Όσα είπε ο Θανάσης Ευθυμιάδης για την Άννα Παναγιωτοπούλου

Ο Θανάσης Ευθυμιάδης μίλησε στην εκπομπή "Super Κατερίνα" και τη δημοσιογράφο Ελισάβετ Οικονόμου για τον θάνατο της Άννας Παναγιωτοπούλου.

Να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο, πως η Άννα Παναγιωτοπούλου και ο Θανάσης Ευθυμιάδης είχαν συνεργαστεί μαζί στην επιτυχημένη σειρά του Mega "Ντόλτσε Βίτα".

«Η Άννα ήταν μια καταξιωμένη πρωταγωνίστρια. Για μένα τότε ήταν ο πρώτος μου πρωταγωνιστικός ρόλος. Ήμουν νέος και αυτή ήταν η πρώτη μου μεγάλη δουλειά στην τηλεόραση. Δε θα ξεχάσω ποτέ την αγάπη της και τη μεγαλοκαρδία που έδειξε έτσι ώστε να με αντιμετωπίσει από το πρώτο γύρισμα ισάξια, σαν συμπρωταγωνιστή της.

Αυτό μου έδωσε μεγάλη δύναμη για να καταφέρω να σταθώ δίπλα της, και να ευχαριστηθώ αυτό που κάναμε. Είναι πολύ σημαντικό για έναν καλλιτέχνη να ευχαριστιέται αυτό που κάνει. Τα τελευταία χρόνια δεν είχαμε επαφή, ξέρω ότι είχε την αρρώστια της, και ήθελε μεγάλη δύναμη από την οικογένειά της να τη στηρίξει. Δεν είχαμε επαφή, ξέρω ότι ήταν δύσκολα τα τελευταία χρόνια για την Άννα», είπε ο Θανάσης Ευθυμιάδης.

