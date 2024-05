Celebrity

Μαρία Φραγκάκη για την περιπέτεια της υγεία της: "Ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ από παράλειψη γιατρού"

Στην κάμερα της εκπομπής "Breakfast@Star" και την δημοσιογράφο Σοφία Μανουσακίδου μίλησε η Μαρία Φραγκάκη.

Η δημοσιογράφος και συνεργάτιδα της Φαίης Σκορδά, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην περιπέτεια που είχε με την υγεία της.

Όσα είπε η Μαρία Φραγκάκη

«Είχα μια προγραμματισμένη εξέταση, η οποία κατέληξε σε επέμβαση και νοσηλεία πέντε ημερών. Από λάθος ιατρικό, από παράλειψη του γιατρού, μπήκα σε μια περιπέτεια από μια προγραμματισμένη εξέταση. Ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ είναι η αλήθεια, πάρα πολύ και όλα αυτά από παράλειψη γιατρού. Βέβαια και μίλησα μαζί του και τα ξέρει όλα αυτά. Δεν ξέρω αν θα κινηθώ και νομικά, θα δούμε. Δεν είναι κάτι που θα το μοιραστώ τώρα, σε αυτή την φάση. Επειδή έγινε πολύ ξαφνικά, πολύ απότομα και ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ από το πουθενά, θα δούμε. Ήθελα να το αφήσω λίγο πίσω, μεσολάβησε και το Πάσχα που πραγματικά είχα ανάγκη να φύγω λίγο και να ξεκουραστώ, θα δούμε πως θα εξελιχθεί και πως θα κινηθώ», είπε αρχικά η Μαρία Φραγκάκη.

«Δεν έχω ιδέα για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν. Δεν έχω μιλήσει με κανέναν, δεν έχω μιλήσει ούτε με τη Φαίη για το τι ενδεχομένως σκέφτεται να κάνει και δεν έχω ιδέα. Δεν ξέρω τίποτα. Δεν έχω μιλήσει με κανέναν», συμπλήρωσε η Μαρία Φραγκάκη.

