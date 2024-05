Celebrity

Η Μαίρη Μηνά για τον Μιχάλη Σαράντη: "Υπήρχε κάτι έντονο όταν γνωριστήκαμε, που κανείς από τους δυο δε μπορούσε να δεχτεί"

Η Μαίρη Μηνά βρέθηκε καλεσμένη το μεσημέρι της Πέμπτης 9/5 στην εκπομπή της Ελένης Μενεγάκη στο Mega.

Μέσα σε όλα η αγαπημένη ηθοποιός μίλησε για τους γονείς της, τον σύζυγο της Μιχάλη Σαράντη αλλά και τις αλλαγές που έφερε στη ζωή τους ο ερχομός της κόρη τους.

«Σίγουρα το πώς μεγαλώνεις μέσα στην οικογένειά σου, δημιουργεί και ένα κριτήριο για το πως θες να είναι αυτό που εσύ θα δημιουργήσεις στο μέλλον. Οι δικοί μου γονείς έθεσαν τον πήχη αρκετά ψηλά. Όταν μεγαλώνοντας αρχίζεις και αμφισβητείς τα πράγματα, γιατί είναι η φύση μας τέτοια…, άρχισα να θεωρώ ότι όντως οι γονείς μου έθεσαν τον πήχη αρκετά ψηλά και χρειάστηκε να κάνω και έναν απολογισμό και μια ενδοσκόπηση για το τι ακριβώς θέλω εγώ για μένα, το οποίο θα είναι κάτι που θα βασιστεί στις δικές μου ανάγκες και τα δικά μου θέλω, και όχι στο υπέροχο πρότυπο των γονιών μου. Μακάρι να τα καταφέρουμε κι εμείς με τον Μιχάλη. Κι εκείνος μεγάλωσε σε ένα σπίτι με πολλή αγάπη, πολύ θόρυβο γιατί ήταν μια πολυμελής οικογένεια. Έχουμε ίδιες αξίες, αρετές, ρυθμούς», ανέφερε η Μαίρη Μηνά.

«Με τον Μιχάλη, επειδή θαυμάζαμε πολύ ο ένας τον άλλον, ακόμα και πριν γνωριστούμε, δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Γνωριστήκαμε όταν παίζαμε μαζί σε μια ταινία. Ήταν ένα πράγμα αρκετά έντονο από την πρώτη στιγμή αλλά νομίζω ότι κανείς από τους δυο δε μπορούσε εύκολα να το δεχτεί. Νιώθω ότι κάτι συμβαίνει, το οποίο δε μπορούσαμε να ερμηνεύσουμε, οπότε έμπαινε η λογική για να το καταστείλει αλλά ήταν σαν να μας κυνηγάει» αποκάλυψε για τη γνωριμία τους η Μαίρη Μηνά.

Για τον ερχομό της κόρη της η ηθοποιός εξομολογήθηκε: «Με τον ερχομό του μωρού άλλαξαν όλα. Είναι το πιο δύσκολο πρότζεκτ μέσα στο οποίο μπορεί να μπει ένας άνθρωπος. Κανείς και τίποτα δε μπορεί να σε προετοιμάσει για τη μεταμόρφωση που μπορεί να υποστεί η οικογένεια και οι γονείς. Νιώθω ότι το παιδί σε αλλάζει πίστα ακαριαία και ραγδαία χωρίς να σε προετοιμάσει. Είναι 1,5 έτους. Είναι πολύ καλό παιδί, είναι αγριμάκι».

Δείτε παρακάτω ολόκληρη την συνέντευξη της Μαίρης Μηνά στην Ελένη Μενεγάκη: