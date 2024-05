Celebrity

Survivor - Spoiler: Κι όμως αυτός είναι ο παίκτης που αποχωρεί απόψε

Άλλο ένα επεισόδιο του Survivor θα προβληθεί απόψε μέσα από την συχνότητα του ΣΚΑΙ.

Μάλιστα, σύμφωνα με τα spoilers που έχουν κυκλοφορήσει απόψε αποχωρεί από τον Άγιο Δομίνικο μία παίκτρια φαβορί

Η Δώρα Νικολή και η Ασημίνα Χατζηανδρέου θα μονομαχήσουν για την παραμονή τους στο ριάλιτι επιβίωσης.

Όπως αναφέρουν τα spoilers, η Ασημίνα Χατζηναδρέου είναι εκείνη που αποχωρεί από το Survivor.