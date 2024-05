Celebrity

Καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» βρέθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης ο Νίκος Γαλανός, ο οποίος παραχώρησε μια συνέντευξη εφ’ ολης της ύλης στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Ο ηθοποιός μεταξύ άλλων μίλησε για τη σχέση του με την Κάτια Δανδουλάκη, η οποία έφτασε ένα βήμα πριν τον γάμο.

«Αν δεν μίλαγε η Κάτια, εγώ δεν θα το έλεγα ποτέ ότι υπήρξαμε αρραβωνιασμένοι. Όπως και δεν το είχα πει ποτέ. Ήμασταν αρραβωνιασμένοι και πηγαίναμε για γάμο. Με δαχτυλίδι, επίσημα. Ήμασταν μαζί δύο – δυόμιση χρόνια. Εκείνη την εποχή, τα ανάλογα σήμερα είναι μέσα από τα social media, εμείς τα είχαμε με τα περιοδικά και τα εξώφυλλα. Μιλάμε για χαμό με όλα αυτά. Τις συνεντεύξεις και όλα όσα γίνονταν τότε.

Εμένα όμως δεν μου άρεσε να μιλάω, δεν μου άρεσε ποτέ να αναφέρομαι ούτε στα προσωπικά μου αλλά ούτε και στα προσωπικά των άλλων. Όπως επίσης δεν δεχόμουν όταν μου έλεγαν κάτι για κάποιον ή κάτι για εμένα. Ερχόταν δηλαδή κάποιος και μου έλεγε «μου είπαν για σένα αυτό» και εγώ έλεγα, «ποιος είναι αυτός που μου το είπε τώρα; Ο τάδε, καλά. Τον εκτιμώ; Όχι». Έτσι σκεφτόμουν μέσα μου και ούτε καν έδινα καμία σημασία», είπε μεταξύ άλλων ο Νίκος Γαλανός.