Γιώργος Λιάγκας: Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ μετά την "επίθεση" του Αλέξη Κούγια

Ανακοίνωση εξέδωσε η ΕΣΗΕΑ μετά το ξέσπασμα του Αλέξη Κούγια κατά του Γιώργου Λιάγκα, η οποία ανέφερε πως στέκεται στο πλευρό του δημοσιογράφου και παρουσιαστή του ΑΝΤ1.

Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ για τον Γιώργο Λιάγκα

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ για μια ακόμη φορά αποδοκιμάζει τους αήθεις, απαξιωτικούς και απαράδεκτους χαρακτηρισμούς του κ. Αλέξη Κούγια, που αυτή τη φορά στρέφονται κατά του συναδέλφου Γιώργου Λιάγκα. Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ δηλώνει ότι συμπαρίσταται στον συνάδελφο στην οποιαδήποτε νομική ενέργεια επιλέξει για την προάσπιση των δικαιωμάτων του, κατά του κ. Κούγια.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ», ανέφερε η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ.