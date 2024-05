Celebrity

Ο πρώτος από εμάς: Ο Άλκης αρχίζει να ξεχνάει και η Κάτια νιώθει πιο αδύναμη από ποτέ

Ο Άλκης αρχίζει να ξεχνάει και η Κάτια νιώθει πιο αδύναμη από ποτέ για να διαχειριστεί αυτό το νέο δεδομένο και ζητάει τη βοήθεια του Νικόλα και της Έλενας.

Η δραματική κομεντί «Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ» έρχεται απόψε στις 22:30, με ένα νέο επεισόδιο γεμάτο εκπλήξεις, συγκίνηση αλλά και χιούμορ!

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΑΠΟΨΕ, ΠΕΜΠΤΗ 9 ΜΑΪΟΥ, ΣΤΙΣ 22:30

Η Σοφία απογοητεύεται ακόμα μία φορά με τον Κοσμά που άφησε άψητα τα γλυκά της, ενώ την ίδια στιγμή, η Σμαράγδα την παροτρύνει να χωρίσει. Θα επηρεάσουν όλα αυτά τη Σοφία και θα διώξει τελικά τον Κοσμά από το σπίτι; Η Μάρθα δίνει συνεχώς καραμέλες στη Μελίνα με αποτέλεσμα η μικρή να αρρωστήσει. Η Έλενα και ο Νικόλας, τρομοκρατημένοι, δεν ξέρουν πώς να διαχειριστούν την κατάσταση και αναρωτιούνται αν τελικά είναι καλοί γονείς. Ο Άλκης αρχίζει να ξεχνάει και η Κάτια νιώθει πιο αδύναμη από ποτέ για να διαχειριστεί αυτό το νέο δεδομένο. Ο Άλκης επιστρέφει στο σπίτι του, αλλά δεν αναγνωρίζει πια τον Νικόλα και την Έλενα…

«Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ» _ Τετάρτη και Πέμπτη στις 22:30 στον ΑΝΤ1.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Πιέρρος Ανδρακάκος

Διασκευή σεναρίου: Νίκος Παπαδόπουλος, Γιώργος Τελτζίδης

Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Μάριος Αθανασίου, Λένα Δροσάκη, Βίβιαν Κοντομάρη, Αθηνά Οικονομάκου, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Σπύρος Χατζηαγγελάκης.

Μαζί τους: Γιάννης Δρακόπουλος, Εύα Κοτανίδη, Κωνσταντίνα Τάκαλου, Νατάσα Κοτσοβού, Ιωάννα Πιατά, Σεμέλη Μητροπούλου κ.α

Στον ρόλο του Έβαν ο Κώστας Φαλελάκης

Στον ρόλο του Στέφανου ο Γιάννης Βούρος

Εκτέλεση παραγωγής: ΑΝΤΕΝΝΑ STUDIOS

Η σειρά είναι διασκευή της επιτυχημένης σειράς “The First of Us” της Paramount Pictures International.