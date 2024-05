Celebrity

Τάσος Ξιαρχό για Μαρίνα Σάττι: "Εγώ θα το προσέγγιζα αλλιώς και γενικά θα ήθελα να δω κάτι λίγο πιο λαμπερό"

Στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» και στην δημοσιογράφο Μυρσίνη Κοντού παραχώρησε δηλώσεις ο Τάσος Ξιαρχό ο οποίος μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην Μαρίνα Σάττι αλλά και στην Κυπριακή αποστολής με την Silia Kapsis.

«Απ’ αυτό που είδα, η Μαρίνα θα αφήσει πολλά στόματα ανοιχτά. Τα ρούχα που φόραγαν οι χορευτές είναι λίγο μουντά ενώ η φούστα της Μαρίνας είχε πολύ ενδιαφέρον. Εγώ θα το προσέγγιζα αλλιώς και γενικά θα ήθελα να δω κάτι λίγο πιο λαμπερό, έχει όμως τόσο λαμπερή φωνή η Μαρίνα που όλα τα άλλα περισσεύουν. Το μονοπλάνο είναι κάτι που αρέσει στην Μαρίνα και το έχουμε κάνει και παρέα στη Μάντισσα γιατί έχει πολλή επαφή με την κάμερα εκείνη τη στιγμή, νιώθει πιο ζωντανά και γενικά είναι κάτι που το προσεγγίζει χρόνια. Το μονοπλάνο της Μάντισσας νομίζω πως χαρακτήρισε την εποχή, ήταν το πρώτο viral που έγινε στην Ελλάδα. Ένα μονόπλανο που είχε πολλά λάθη αλλά αυτός είναι και ο σκοπός του, να είναι αυθόρμητο», σχολίασε ο Τάσος Ξιαρχό.

«H Silia Kapsis είναι φανταστική, ένα νέο παιδί με πολύ ταλέντο. Ουσιαστικά για μένα και για την Ελλάδα είναι το μέλλον στην ποπ μουσική. Επιτέλους είδαμε κάτι από το εξωτερικό! Δηλαδή έναν καλλιτέχνη που, όπως και η Ελλάδα έτσι και η Κύπρος πολλές φορές, ήρθε απ’ έξω και είναι η πρώτη φορά που μ’ αρέσει πάρα πολύ αυτό που έφεραν απ’ έξω», πρόσθεσε ο Τάσος Ξιαρχό.

Δείτε στο ακόλουθο βίντεο όσα είπε ο Τάσος Ξιαρχό για την Μαρίνα Σάττι: