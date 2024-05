Celebrity

Μαρίνα Σάττι: Η ανάρτηση λίγο πριν την εμφάνισή της στο β’ ημιτελικό της Eurovision

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

-

Λίγη ώρα έχει μείνει για την β΄ ημιτελικό του 68ου διαγωνισμού της Eurovision, όπου μέρος θα πάρει η Ελλάδα, η οποία φέτος εκπροσωπείται από την Μαρίνα Σάττι και το τραγούδι «Ζάρι».

Λίγη ώρα πριν ανέβει στο Malmo Arena, η τραγουδίστρια έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram και προέτρεψε τους ξένους ακόλουθούς της να ψηφίσουν την Ελλάδα στον β΄ημιτελικό.

«Γεια! Είναι ώρα να στηρίξετε της Ελλάδα και την Μαρίνα και τους φίλους της. Ψηφίστε για τη γλυκούλα φέτα σαγανάκι. Ανυπομονώ να ανέβω στη σκηνή για εσάς απόψε, στο Β ημιτελικό» έγραψε η Μαρίνα Σάττι στη λεζάντα της ανάρτησης της.

Θυμίζουμε πως η Ελλάδα εμφανίζεται τρίτη στον αποψινό ημιτελικό και διεκδικεί το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου 11 Μαΐου.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη SATTI ????????????? (@marina_satti)