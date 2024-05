Celebrity

Eurovision 2024 - Έλενα Παπαρίζου: Η φωτογραφία με την Sertab λίγο πριν την εμφάνισή τους στον Β’ Ημιτελικό

Λίγη ώρα έχει απομείνει μέχρι να ξεκινήσει ο Β΄ Ημιτελικός της Eurovision 2024 στο Malmo Arena της Σουηδίας.

Όπως έχει γίνει γνωστό το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει τρεις εμβληματικές κυρίες της Eurovision: την Έλενα Παπαρίζου, τη Sertab Erener και τη Charlotte Perrelli.

Μάλιστα, η Έλενα Παπαρίζου λίγες ώρες πριν ανέβει στη σκηνή φωτογραφήθηκε με την Sertab Erener και τη Charlotte Perrelli και δημοσίευσε την φωτογραφία στο Instagram συγκεντρώνοντας όπως είναι επόμενο χιλιάδες likes και σχόλια.

«A few @eurovision backstage moments before going on stage #Eurovision #EurovisionGR», έγραψε στην ανάρτησή της η Έλενα Παπαρίζου και το στιγμιότυπο τρέλανε τους fans της.

Δείτε την φωτογραφία που ανέβασε η Έλενα Παπαρίζου με την Sertab Erener και την Charlotte Perrelli:

