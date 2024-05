Celebrity

Eurovision 2024: Ξεσήκωσε το Μάλμε η Μαρίνα Σάττι με το "Ζάρι" της

Τον β΄ημιτελικό του 68ου διαγωνισμού της Eurovision παρακολουθήσαμε το βράδυ της Πέμπτης 9 Μαΐου και τρίτη σε σειρά εμφάνισης ήταν η Ελλάδα.

Η χώρα μας φέτος εκπροσωπήθηκε από την Μαρίνα Σάττι, η οποία ανέβηκε στη σκηνή του Malmo Arena και τραγούδησε το κομμάτι της «Ζάρι»

Η τραγουδίστρια είχε στο πλευρό της τέσσερις χορευτές και ξεσήκωσε το στάδιο με την εκρηκτική ερμηνεία της, παρά την φαρυγγίτιδα και τον υψηλό πυρετό που την ταλαιπωρεί τις τελευταίες ώρες.

Τη μουσική του τραγουδιού «ZARI», που παντρεύει σύγχρονα, παραδοσιακά και έθνικ στοιχεία, συνέθεσαν οι Μαρίνα Σάττι, OGE, Kay Be, Nick Kodonas, Jay Stolar, Gino The Ghost και Jordan Palmer, ενώ τους στίχους υπογράφουν οι VLOSPA, OGE, Μαρίνα Σάττι και Solmeister.

Creative director της εμφάνισης της Μαρίνας Σάττι στη σκηνή της Eurovision είναι ο Φωκάς Ευαγγελινός, τη χορογραφία και το movement direction έχει αναλάβει ο Mecnun Giasar (Majnoon), ενώ το art direction οι NMR.