Celebrity

Eurovision 2024: Οι πρώτες δηλώσεις της Μαρίνας Σάττι μετά την πρόκριση στον μεγάλο τελικό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

-

Στον τελικό του 68ου Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision πέρασε η Ελλάδα, με την Μαρίνα Σάττι να πραγματοποιεί εντυπωσιακή εμφάνιση στον Β' Ημιτελικό, ερμηνεύοντας το "Zari".

Λίγη ώρα μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου ημιτελικού της Eurovision, οι δέκα προκριθέντες έκαναν τις πρώτες τους δηλώσεις.

Η εκπρόσωπος της Ελλάδας, Μαρίνα Σάττι δήλωσε: "Ήμουν αγχωμένη, αλλά ενθουσιασμένη για να δω τι θα συμβεί. Υπήρχε, όμως, και πολύ τραγούδι και χορός στα παρασκήνια, οπότε δεν είχα πολύ άγχος. Άκουγα ελληνικά, τουρκικά, ιρανικά και αζέρικα τραγούδια. Προσπαθούσα να ακούσω την παραδοσιακή μουσική εκεί. Και αποφάσισα ότι η ηλικία αυτών των πολιτισμών είναι παλαιότερη από τα σημερινά σύνορα της χώρας".

Μετά από ερώτηση Τούρκου δημοσιογράφου, η ίδια τόνισε: "Αυτό είναι αλήθεια, αγαπάμε την Τουρκία. Είχα έναν δάσκαλο που μου μάθαινε τραγούδια από την Ανατολή, από την Τουρκία, το Ιράν, το Αζερμπαϊτζάν… και αναρωτιόμουν πώς γίνεται να έχον τόσες ομοιότητες με την ελληνική μουσική. Και τότε ο δάσκαλος μου είπε κάτι που δεν θα το ξεχάσω: ότι η ηλικία αυτών των πολιτισμών είναι πολύ μεγαλύτερη από εκείνη των συνόρων ανάμεσα στις χώρες αυτές".

Στη συνέχεια η Μαρίνα Σάττι ανέφερε: "Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να εμφανιστούμε με τον τρόπο μας, τη γλώσσα μας και να μοιραστούμε τον πολιτισμό και τους χορούς μας. Χαιρόμαστε που η Ευρώπη χόρεψε μαζί μας. Το τραγούδι δεν έχει τουριστική χροιά αλλά το βίντεο κλιπ έχει. Θέλαμε να δείξουμε με χιούμορ τα στερεότυπα που κυριαρχούν γύρω από την εικόνα της Ελλάδας. Για μένα είναι μία πολύ μεγάλη ευκαιρία που βρίσκομαι εδώ για να αναδείξω και την άλλη μας πλευρά".

Τον Μεγάλο Τελικό της Eurovision θα σχολιάσουν οι Θανάσης Αλευράς και Ζερόμ Καλούτα. Το 12άρι της ελληνικής κριτικής επιτροπής θα ανακοινώσει η Έλενα Παπαρίζου.