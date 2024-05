Celebrity

Άρης Σοϊλέδης: Στη Μύκονο με τη νέα του σύντροφο - "Επικοινώνησε μαζί μου και μου είπε..."

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

-

Ερωτευμένος ξανά μετά τον χωρισμό του από τη Μαρία Αντωνά, είναι, όπως όλα δείχνουν ο Άρης Σοϊλέδης. Ο ποδοσφαιριστής απαθανάτιστηκε μάλιστα να επιστρέφει από τη Μύκονο με τη νέα του σύντροφο, η οποία ονομάζεται Μαριλίνα.

Τα στιγμιότυπα προβλήθηκαν στο Happy Day, με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή να αποκαλύπτει: "Ο Άρης επικοινώνησε μαζί μου. Την προηγούμενη φορά που έγιναν κάποια σχόλια και από εμάς για το πότε ξεκίνησε αυτή η σχέση, ο Άρης επικοινώνησε μαζί μου και μου είπε ότι δίνει το λόγο της τιμής του ότι δεν σύναψε κάποια σχέση πριν χωρίσει και ξεκαθαρίσει τα πράγματα με τη Μαρία. Και επίσης ότι δεν του αρέσει να ακούγονται διάφορα.

Ωστόσο αυτές οι φωτογραφίες δείχνουν ότι υπάρχει κάτι στη ζωή του. Τώρα, το τι συμβαίνει, αν είναι μια σχέση στο ξεκίνημα, αν είναι μία φίλη του… Είναι πάντως το ίδιο κορίτσι με το οποίο τον είχαν απαθανατίσει και στο θέατρο. Τώρα το πόσο καιρό υπάρχει αυτό το κορίτσι στη ζωή του και τι συμβαίνει δεν το ξέρω. Και φαντάζομαι πως όταν επιλέγεις τη Μύκονο για προορισμό δεν κρύβεσαι.

Εγώ όφειλα να μεταφέρω αυτό που μου είπε. Μου δεσμεύτηκε ότι όσο ήταν με τη Μαρία ήταν σωστός, πιστός… Και δεν του αρέσει αυτό που κυκλοφορεί εναντίον του, ότι δεν ήταν έντιμος απέναντί της".