Βάσω Λασκαράκη - Λευτέρης Σουλτάτος: Φωτογραφίες από το σπίτι τους στη Κρήτη - Πετρόχτιστο & με εξωτερικό μπάρμπεκιου

Φωτογραφίες από το σπίτι που έχουν στην Κρήτη εκείνη κι ο Λευτέρης Σουλτάτος, ανέβασε στο Instagram η Βάσω Λασκαράκη. Ο τόπος καταγωγής του αγαπημένου της, είναι το νησί το οποίο επισκέπτεται η ηθοποιός πάρα πολύ συχνά, ενώ αξίζει να θυμίσουμε ότι εκεί έγινε και ο γάμος τους. Η Βάσω Λασκαράκη και ο Λευτέρης Σουλτάτος βρέθηκαν εκεί για τις διακοπές του Πάσχα κι εμείς πήραμε μία γεύση από το σπίτι της οικογένειας.

Πώς είναι το σπίτι που έχουν στη Κρήτη η Βάσω Λασκαράκη και ο Λευτέρης Σουλτάτος

Με κλειστό κήπο, ο οποίος είναι πάρα πολύ συνηθισμένος στην επαρχία και όχι μόνο, πετρόχτιστο, με εντυπωσιακή ξύλινη πέργκολα και εξωτερικό μπάρμπεκιου, όπως διακρίνουμε στο βάθος, το σπίτι το οποίο έχουν στην Κρήτη η Βάσω Λασκαράκη και ο Λευτέρης Σουλτάτος έχει παραδοσιακό στυλ αλλά και έναν αέρα που σε μαγνητίζει.

Δείτε τις σχετικές φωτογραφίες: