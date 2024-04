Ταύρος

Ταύρος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

-

Ταυράκια μου, η Σελήνη είναι απέναντι από το Ζώδιό σας. Είναι που είναι ο Ταύρος λίγο ζηλιάρης, η Σελήνη απέναντι από το ζώδιό σας μπορεί να σας φέρνει αντιμέτωπους με το σύντροφό σας ή τους συνεργάτες ειδικά αν είστε γεννημένοι τις τελευταίες ημέρες, εσείς που έχετε τώρα γενέθλια είστε αρκετά καλά. Μυστικές συμφωνίες ή επαφές θα μπορούσαν να αρχίσουν να προωθούνται από αύριο – μεθαύριο κι όχι σήμερα.