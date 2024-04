Καρκίνος

Καρκίνος

Η Σελήνη δικός σας κυβερνήτης βρίσκεται στον Σκορπιό που σημαίνει ότι προσέχετε θέματα που έχουν σχέση με τον σύντροφο ή τους συνεργάτες. Δώστε τον καλύτερο εαυτό σας, είναι το πιο γλυκό ζώδιο για να δώσει χαρά, αγάπη, λίγη γκρίνια την έχετε όμως. Ανοίγονται δρόμοι για ταξίδια, σπουδές, νομικές υποθέσεις, ενώ ένα επαγγελματικό θέμα το οποίο σας απασχόλησε και φάνηκε να έχει καθυστέρηση, από αύριο μπαίνει σε μια ορθή φορά. Οι των τελευταίων ημερών πάρτε ένα λαχείο, κάτι απρόσμενο μπορεί να σας τύχει.