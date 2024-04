Παρθένος

Θέματα που έχουν σχέση με τα οικονομικά φαίνεται ότι θα αρχίσουν να προωθούνται. Προσέχετε τον Κρόνο απέναντι από το Ζώδιό σας, διαφυλάξτε σχέσεις και συνεργασίες και αν είστε γεννημένοι τελευταίες μέρες σας διαβεβαιώ ότι από τη μία ανοίγετε μία πόρτα, από την άλλη κάνετε λαθεμένες κινήσεις, να προσέχετε.