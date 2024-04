Σκορπιός

Σκορπιός

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

-

Η Σελήνη στον Σκορπιό δείχνει την εσωτερική σας φύση η οποία είναι πάρα πολύ πλούσια και ενδιαφέρουσα. Απέναντι ο Δίας και ο Ουρανός δείχνουν απρόσμενα πράγματα τα οποία είναι σημαντικά. Όλοι αυτοί οι πλανήτες είναι πολύ δημιουργικοί, μπορείτε να κάνετε πάρα πολύ, οι αλλαγές είναι θεαματικές και θέματα που έχουν να κάνουν με την εργασία ή την υγεία προωθούνται. Γενικά οι Σκορπιοί έχουν τόση διαίσθηση που ξέρουν πως θα κινηθούν για να είναι κερδισμένοι.