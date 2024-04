Τοξότης

Τοξότης

Τοξότες των τελευταίων ημερών, οι μέρες είναι SOS, μπορεί να κάνετε κάποια λάθη, αρχίζει όμως ένα θέμα που έχει να κάνει με τα αγαπημένα πρόσωπα, με τα παιδιά, να προωθείται ενώ μέχρι τώρα καθυστερούσε, ενώ ότι έχει να κάνει με εργασία ή υγεία, ανοίξτε ένα παράθυρο στην τύχη, ο Δίας δικός σας κυβερνήτης, μαζί με τον Κριό, μπορεί να σας φέρουν κάτι απρόσμενο.