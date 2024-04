Υδροχόος

Υδροχόος

Από 25 Μαΐου πρέπει να αρχίσετε να κινήστε πολύ μεθοδικά, εσείς που είστε γεννημένοι τις πρώτες μέρες, ένα επαγγελματικό θέμα σας φορτίζει σήμερα, πολλά έξοδα έχετε, πολλά έχετε να πείτε με πρόσωπα του περιβάλλοντός σας, ενώ τα καλύτερα έρχονται, προσπαθήστε τώρα να κάνετε ένα σχέδιο το οποίο θα είναι μοναδικό.