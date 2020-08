Υγεία

Ποια τρόφιμα “μπλοκάρουν” την εγκυμοσύνη

Τι πρέπει να τρώει μία γυναίκα και τι όχι αν θέλει να μείνει έγκυος. Τι έδειξε η μελέτη του αυστραλιανού Πανεπιστημίου της Αδελαΐδας.

Oι γυναίκες που τρώνε συχνά φαστ φουντ και λίγα έως καθόλου φρούτα, χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να μείνουν έγκυες και έχουν μικρότερες πιθανότητες να «πιάσουν» παιδί μέσα σε ένα χρόνο, σύμφωνα με μια νέα διεθνή επιστημονική έρευνα.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής την καθηγήτρια Κλερ Ρόμπερτς του αυστραλιανού Πανεπιστημίου της Αδελαΐδας, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό «Human Reproduction» (Ανθρώπινη Αναπαραγωγή), μελέτησαν σχεδόν 5.600 γυναίκες που δεν είχαν γεννήσει στο παρελθόν.

Σε σχέση με τις γυναίκες που ποτέ ή σπάνια έτρωγαν πρόχειρο φαγητό από ταχυφαγείο (μπέργκερ, πίτσες, σνακ κ.α.), όσες το έκαναν τουλάχιστον τέσσερις φορές την εβδομάδα, χρειάσθηκαν κατά μέσο όρο ένα μήνα παραπάνω για να μείνουν έγκυες.

Σε σχέση με τις γυναίκες που έτρωγαν φρούτα τουλάχιστον τρεις φορές την εβδομάδα, όσες έτρωγαν μόνο μία έως τρεις φορές το μήνα, χρειάσθηκαν περίπου μισό μήνα περισσότερο για να συλλάβουν παιδί.

Μεταξύ των γυναικών που έκαναν την μικρότερη κατανάλωση φρούτων, ο κίνδυνος υπογονιμότητας (πάνω από ένα έτος για να «πιάσουν» παιδί) ήταν 12% έναντι 8% του μέσου όρου των γυναικών. Μεταξύ όσων γυναικών έτρωγαν το περισσότερο φαστ φουντ, η πιθανότητα υπογονιμότητας ήταν 16% έναντι 8%.

Όσον αφορά τα πράσινα λαχανικά και τα ψάρια, η έρευνα δεν έδειξε ότι επιταχύνουν την εγκυμοσύνη.