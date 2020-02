Κορονοϊός: “πληγή” οι ασυμπτωματικοί φορείς - καθοριστικής σημασίας τα μέτρα πρόληψης

*Ο Αθανάσιος Δημόπουλος ειναι Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Σύμφωνα με τα διαρκώς ανανεωμένα επιδημιολογικά δεδομένα της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου Johns Hopkins, το πρωί της 27ης Φεβρουαρίου 2020 είχαν επιβεβαιωθεί 82.164 κρούσματα και 2.801 θάνατοι σε 44 χώρες παγκοσμίως.

Μετά την Κίνα, η Νότια Κορέα ακολουθεί με 1.595 κρούσματα και 13 θανάτους και ακολουθεί η Ιταλία με 453 κρούσματα και 12 θανάτους, η Ιαπωνία με 189 κρούσματα και 3 θανάτους, και το Ιράν με 139 επιβεβαιωμένα περιστατικά και 19 θανάτους.

Πλέον τα νέα κρούσματα ημερησίως είναι περισσότερα στα κράτη εκτός Κίνας από ότι στην Κίνα.

Χθες επιβεβαιώθηκαν τα πρώτα κρούσματα σε Ελλάδα, Βραζιλία, Γεωργία, Πακιστάν, Βόρεια Μακεδονία. Σε όλες τις περιπτώσεις οι ασθενείς είχαν ταξιδέψει πρόσφατα είτε στην Ιταλία είτε στο Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και το Πεντάγωνο ζήτησε από το Κονγκρέσο επιπλέον χρηματοδότηση για την ανάσχεση του επιδημικού κύματος. Παράλληλα, η Ιαπωνία συνεχίζει κανονικά τις προετοιμασίες για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Τόκυο 2020.

Ενδιαφέρον προκαλεί η περίπτωση μιας γυναίκας από την Ιαπωνία στην οποία ανιχνεύτηκε ο κορωνοϊός για 2η φορά μετά την αρχική πρωτολοίμωξη. Διερευνάται η πιθανότητα δεύτερης λοίμωξης όσο και η μη αποτελεσματική καταπολέμηση του ιού από το ανοσοποιητικό κατά την πρωτολοίμωξη.

Αποτελεσματικότητα screening

Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα της επιδημιολογικής ανάλυσης και μαθηματικών μοντέλων κινδύνου διεθνούς ομάδας επιστημόνων από τα πανεπιστήμια του Σικάγο και της Καλιφόρνιας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και της Σχολής Υγιεινής και Τροπικής Ιατρικής του Λονδίνου στο Ηνωμένο Βασίλειο, η εκτιμώμενη αποτελεσματικότητα των μέτρων διαλογής πιθανών κρουσμάτων του νέου κορωνοϊού είναι κάτω του 50%.

Ο θεμελιώδης περιορισμός όλων αυτών των μέτρων διαλογής είναι η αδυναμία εντοπισμού των ασυμπτωματικών φορέων που δεν έχουν εκδηλώσει συμπτώματα και αγνοούν την παρουσία της λοίμωξης. Επομένως, σε περιοχές όπου υπάρχει συρροή κρουσμάτων, τα γενικά μέτρα ατομικής υγιεινής καθίστανται καθοριστικά για την πρόληψη.