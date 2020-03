Κορονοϊός: Ένας αόρατος εχθρός… με ορατές συνέπειες

*Η Σοφία Τσιπτσέ είναι δικηγόρος παρ' Εφέταις, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια ΥΔΔΑΔ.

Με μια απλή επιγραμμική αναζήτηση (ή αλλιώς γκουγκλάρισμα) της λέξης «κοροναϊός» θα διαπιστώσει κανείς πως κοροναϊοί ή κορονοϊοί (εναλλακτική ορθογραφία: κορωναϊοί ή κορωνοϊοί) είναι μία οικογένεια ιών. Μια οικογένεια λοιπόν που ήρθε να «πλήξει» την δική μας οικογένεια, και κατ΄ επέκταση όλη τη Χώρα, όλη την κοινωνία, όλη την Ευρώπη, όλη τη Γη. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προσφάτως κήρυξε πανδημία τον κορονοϊό Covid-2019 . Βασικός πυλώνας για την αντιμετώπιση μιας πανδημίας είναι τα δραστικά μέτρα που στόχο έχουν τον περιορισμό της εξάπλωσης.

Και κάπως έτσι έρχεται η στιγμή που η καθημερινότητα σου ξαφνικά σταματάει. Η καθημερινότητα που άλλοτε φάνταζε δεδομένη, συνεχιζόμενη, και ως εκ τούτου βαρετή, φαντάζει σήμερα (λίγες μέρες μετά την αναγκαία κυβερνητική απόφαση να #ΜΕΝΟΥΜΕΣΠΙΤΙ) ονειρεμένη και να αποτελεί μία γλυκιά ανάμνηση. Αυτό το απότομο σταμάτημα είναι ικανό να σε κάνει να πιστέψεις πως τίποτα δεν είναι τελικά δεδομένο και τίποτα δεν σου ανήκει, ούτε καν η καθημερινότητα σου. Όλα μπορεί να σβήσουν από ένα «τυχαίο» γεγονός. ( Το κατά πόσο είναι τυχαίο θα το κρίνει η ιστορία) . Είναι σαν παίζει μουσική και κάποιος απλά να πατάει το STOP και η μουσική να σταματάει. Είναι σαν βρίσκεσαι σε κίνηση μέσα στο αμάξι σου και ξαφνικά, κάποιος να πατάει απότομα φρένο και να σε καθηλώνει. Είναι σαν να έχεις ένα κερί μπροστά σου που να καίει, και κάποιος έτσι απλά να έρχεται και να στο σβήνει. Τόσο απλά.. Τόσο απλά μπορεί να χαθεί η καθημερινότητα σου.. γιατί απλά δεν σου ανήκει! Τόσο απλά μπορεί να καταρρεύσει η παγκόσμια οικονομία. Γιατί απλά δεν έχει θεμέλια. Τόσο απλά μπορούν να κινδυνεύσουν να χαθούν όλα. Όμως καθόλου απλά δεν μπορούν να επανέλθουν στην προτέρα κατάσταση.

Έκλεισαν όλα . Μαγαζιά, εμπορικά κέντρα, σχολεία, Δικαστήρια. Για πόσο χρόνο; Κανείς δεν ξέρει. Το μόνο που ξέρει ο πολίτης είναι ότι πρέπει να τηρεί αυστηρά τα μέτρα ατομικής υγιεινής. Πρέπει να μένει στο σπίτι. Ακόμα και σε αυτό το σπίτι, που απειλείται από πλειστηριασμούς, και ενδεχομένως να μην είναι δικό του αύριο. Βέβαια, αναστέλλονται οι πλειστηριασμοί, όπως και οι υποχρεώσεις μας σε Εφορία και σε ασφαλιστικά Ταμεία. Το γεγονός ότι αναστέλλονται δεν σημαίνει όμως ότι δεν θα τα βρει ο «πολυπαθής» πολίτης μπροστά του αργότερα.

Πολυπαθής γιατί μη ξεχνάμε, ότι ο έλληνας πολίτης πέρασε δέκα έτη κρίσης. Κρίσης οικονομικής, κρίσης κοινωνικής και πολιτικής. Και εκεί που πήγε έστω και σε μικρό βαθμό να σηκώσει κεφάλι, ο αόρατος κίνδυνος του κορονοϊού με τις ορατές όμως οικονομικές συνέπειες παγκόσμιας παράλυσης, τον καθίζει και πάλι πίσω.

Μένουμε Σπίτι ! Αυτή είναι η επίσημη καμπάνια που προτρέπει, ή καλύτερα επιβάλλει στους πολίτες να μείνουν σπίτι για να αποφύγουν τον κίνδυνο της διασποράς του ιού. Και αυτό πρέπει να κάνουμε. Να μείνουμε σπίτι. Γιατί η υγεία τελικά όσο και αν όλοι καθημερινά το λέμε, λίγες φορές στη ζωή μας το συνειδητοποιούμε ουσιαστικά: είναι το βασικότερο αγαθό για όλους!

Μένουμε σπίτι . Όσο και αν ακούγεται εύκολο, ίσως στην πράξη να μην είναι και τόσο. Ας δούμε όμως και τα θετικά της ιστορίας. Πάντα σε μία κατάσταση, όσο κι αν τη χαρακτηρίσει κανείς ως κακή, υπάρχει μια τουλάχιστον θετική χροιά. Μένουμε σπίτι σημαίνει, έχουμε χρόνο για μας, για τους οικείους μας, για τα παιδιά μας. Ανακαλύπτουμε μία νέα καθημερινότητα. Πιο ήσυχη, σε πιο αργούς ρυθμούς, αλλά όμορφη εξίσου. Ερχόμαστε αντιμέτωποι με την δική μας πραγματικότητα, την οποία πολλές φορές προσπερνούμε ή αποσιωπούμε. Οι καθημερινές υποχρεώσεις συχνά αποτελούν ένα υπέροχο άλλοθι για να δραπετεύσουμε από την πραγματικότητα μας: από την οικογένεια μας, από τους ανθρώπους μας, από την ουσιαστική επικοινωνία μαζί τους, δραπεύτευση από τον ίδιο μας τον εαυτό. Μέσα από το #ΜΕΝΟΥΜΕΣΠΙΤΙ ίσως να ανακαλύψεις ότι τελικά η πραγματικότητα σου είναι ωραία και αξίζει να της δώσεις μία ευκαιρία να την ζήσεις. Βέβαια όλα αυτά μονομιάς θα χαθούν όταν ξαναμπούμε στη ρουτίνα μας. Δεν είναι κακό όμως να τη ζήσουμε στο έπακρο, όσο διαρκέσει.

Ο κορονοϊός αποτελεί μία σύγχρονη « αόρατη» απειλή. Οι συνέπειες και κυρίως ο απολογισμός της οικονομικής καταστροφής είναι ορατά. Και θα γίνουν ακόμα πιο ορατά, όταν ΒΓΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΊΤΙ. Η περιπέτεια που περνάμε είναι δείγμα του πόσο εκτεθειμένο και κατά συνέπεια σαθρό είναι το όλο οικονομικό – καπιταλιστικό οικοδόμημα, απέναντι σε έναν… ιό. Η παγκόσμια οικονομία αποδεικνύεται ότι είναι ένα παλάτι κτισμένο στην άμμο και με ένα φύσημα αέρα (που το ονομάζουμε απειλή), απλά το παλάτι καταστρέφεται.

Καλή δύναμη σε όλους!