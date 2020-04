Τα “ζήτω” που ηχούν σαν συγγνώμη προς τους ήρωες

Ο Μιχάλης Κανιμάς είναι δημοσιογράφος.

Η Ελλάδα του 2020 αποθεώνει παντοιοτρόπως τους ήρωες με τις άσπρες και πράσινες στολές : με ζωηρά χειροκροτήματα, θερμές ευχαριστίες και ύμνους στην αυταπάρνηση που δείχνουν, στον αγώνα τους για την αντιμετώπιση της θανατηφόρας πανδημίας.

Αλλά επειδή οι γιατροί, οι νοσηλευτές και όλοι οι άλλοι επαγγελματίες Υγείας “ουκ επ’ επαίνω μόνο ζήσονται”, η κυβέρνηση φρόντισε να τους εξασφαλίσει και τον άρτον τον επιούσιον εν είδει εφάπαξ παροχής ίσης με το 50% του μισθού τους , ενώ για τα θεάματα τους η Εθνική Λυρική Σκηνή έθεσε στη διάθεση τους 20.000 εισιτήρια για τις παραστάσεις της μετά τη λήξη της πανδημίας.

Η ηθική και υλική ανταμοιβή των ηρώων με τις μάσκες έρχεται μετά από μία μακρά περίοδο απαξίωσης τους τόσο από τις κυβερνήσεις όσο και από τους πολίτες. Οι γιατροί κατείχαν μία από τις πρώτες θέσεις στις λίστες των φοροφυγάδων και των φακελάκηδων, εργαζόμενοι σε ένα απαξιωμένο σύστημα υγείας με τεράστιες ελλείψεις , απαράδεκτες συνθήκες εργασίας , χαμηλές αμοιβές.

Η Ελλάδα έπρεπε να προσβληθεί από την πανδημία για να αναγνωρίσει το έργο τους και να βάλει πλώρη για αναδιοργάνωση του ΕΣΥ, όπου ο κόσμος πέθαινε λόγω τραγικών ελλείψεων σε έμψυχο και άψυχο υλικό , κυρίως Μ.Ε.Θ.

Οι ύμνοι για την αυτοθυσία των επαγγελματιών Υγείας ηχούν σαν μία τεράστια συγγνώμη για ό,τι δεν είχε γίνει τα προηγούμενα χρόνια και είχε ως αποτέλεσμα χιλιάδες γιατροί και νοσηλευτές να μεταναστεύσουν, στερώντας τη χώρα από ένα πολύ σημαντικό επιστημονικό κεφάλαιο.

Η Ελλάδα δεν φημίζεται καθόλου για την πολιτική κουλτούρα της στον τομέα της βράβευσης των ηρώων, που πολλές φορές μέχρι τώρα είχαν την τύχη του απόστρατου στρατηγού Λάμπρου Δεκαβάλλα στην ταινία «Ένας ήρωας με παντούφλες » με πρωταγωνιστή τον Βασίλη Λογοθετίδη. Το λίαν διδακτικό σενάριο: «Ο στρατηγός ζει φτωχικά πλην ,όμως έντιμα με τη γυναίκα του Ειρήνη (Νίτσα Τσαγανέα) και την κόρη του Πόπη (Ίλυα Λιβυκού), όταν δέχεται την επίσκεψη του μέλλοντα γαμπρού του, ο οποίος του ανακοινώνει ότι σκοπεύει να ξενιτευτεί στην Αυστραλία, για να βγάλει λεφτά και να παντρευτεί την Πόπη.

Την ίδια μέρα, ο Δεκαβάλλας δέχεται και την επίσκεψη του εξαδέλφου του Απόστολου, ο οποίος τον πληροφορεί ότι η πατρίδα, για να τον τιμήσει, αποφάσισε να αναγείρει τον ανδριάντα του, στη μικρή πλατεία μπροστά στο σπίτι του. Ωστόσο, την ημέρα των αποκαλυπτηρίων, η Πόπη αντιλαμβάνεται ότι η Τζένη, η κόρη του Απόστολου, σκοπεύει να παντρευτεί τον μνηστήρα της, πνίγει όμως τα δάκρυά της για να μη στενοχωρήσει τον πατέρα της, ο οποίος πλέει σε πελάγη ευτυχίας. Γρήγορα όμως, ο καλοκάγαθος στρατηγός αντιλαμβάνεται ότι η υπόθεση του ανδριάντα δεν ήταν παρά μια ακόμα κομπίνα για να φαγωθούν κρατικά χρήματα και διαολοστέλνει όλους τους προικοθήρες και τους απατεώνες».

Ιδού, όμως με ποιο τρόπο οι αρχαίοι Έλληνες τίμησαν έναν ήρωα της εποχής τους- αυτόν που τους έσωσε από μία θανατηφόρα πανδημία.

Πριν από 2.500 χρόνια η αθηναϊκή δημοκρατία εξέδωσε ειδικό ψήφισμα για τον Ιπποκράτη ( 460-377 π.Χ.) που έσωσε την πόλη της Αθήνας από τον θανατηφόρο λοιμό που ξέσπασε κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού Πολέμου. Το ειδικό αυτό ψήφισμα έφερε τον τίτλο «το δόγμα των Αθηναίων», και διαβάστηκε στα Μεγάλα Παναθήναια. Με το ψήφισμα οι Αθηναίοι στεφάνωσαν τον πατέρα της Ιατρικής με χρυσό στεφάνι, του προσέφεραν τιμητική δια βίου σίτιση στο Πρυτανείο και τον εμύησαν δημοσία στα Ελευσίνια Μυστήρια, που ήταν η ύψιστη τιμή.

Το νέο μισθολόγιο γιατρών και νοσηλευτών είναι το λιγότερο που πρέπει να γίνει . Εκείνο που προτάσσουν οι εργαζόμενοι δεν είναι η αύξηση των αποδοχών τους ,αλλά η αναβάθμιση του ΕΣΥ…

Ήρωες…