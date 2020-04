Προς Βουλή... λοιμωξιολόγων, πνευμονολόγων, μικροβιολόγων, εντατικολόγων!

*Ο Μιχάλης Κανιμάς είναι δημοσιογράφος.

Η επιτυχία του καθηγητή Τσιόδρα και των συν αυτώ στην αντιμετώπιση της πανδημίας ανοίγει διάπλατα τις πόρτες της Βουλής στους ήρωες με τις άσπρες και πράσινες στολές.

Όσο κι αν ορισμένοι από αυτούς – μεταξύ τους και ο επικεφαλής της ομάδας - δεν δείχνουν πρόθυμοι να εγκαταλείψουν τις μάσκες για την πολιτική, το δημοσκοπικό εύρημα ότι οι χειρισμοί τους στον πόλεμο κατά του κορονοϊού κρίνονται θετικοί από το 77% των ερωτηθέντων, ίσως αναστείλει τις όποιες αντιρρήσεις τους.

Τα τελευταία χρόνια, άλλωστε, όλο και περισσότεροι γιατροί εμπλέκονται στα κοινά και ήδη, μαζί με τους απασχολούμενους στα παραϊατρικά επαγγέλματα, αποτελούν τη δεύτερη μετά τους δικηγόρους δύναμη του κοινοβουλίου, με 31 βουλευτές και ποσοστό 10,3% έναντι 69 βουλευτών και ποσοστό 23%.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο με την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας στις τελευταίες εκλογές είχαν εκτεθεί 54 υποψήφιοι, μεταξύ των οποίων και η πνευμονολόγος Μίνα Γκάγκα, διευθύντρια της 7ης Πνευμονολογικής Κλινικής του «Σωτηρία».

Ο κορονοϊός έφερε τα πάνω-κάτω στις λίστες με τους συνεντευξιαζόμενους των καναλιών. Γιατροί πλέον και όχι πολιτικοί είναι οι πρωταγωνιστές των δελτίων ειδήσεων και των έκτακτων εκπομπών. Οι καθηγητές Ν. Σύψας, Χαρ. Γώγος, Αν. Κοτανίδου, Αθ. Λινού, Β. Σύψα , Ελ. Γιαμαρέλλου έγιναν οικεία πρόσωπα και όλοι θέλουν να ακούσουν τις απόψεις και τις αναλύσεις τους. Σίγουρα ορισμένοι από αυτούς θα είναι στην επόμενη Βουλή.

Η προϊστορία διδάσκει ότι μετά τους αντιστασιακούς (1974), τους συνδικαλιστές και τα λεγόμενα “κομματόσκυλα” (1985) , τους “έντιμους” (1989), τους οικονομολόγους (1996), τους αγανακτισμένους (2011) τους αντιμνημονιακούς (2015), έρχεται η σειρά των πνευμονολόγων, των λοιμωξιολόγων, των μικροβιολόγων, των εντατικολόγων , των επιδημιολόγων να γεμίσουν τη Βουλή, σε σημείο που να μην βρίσκει χώρο ο κορονοϊός ούτε στα… θεωρεία!