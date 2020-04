Η απόλυτη συνταγή για την καταπολέμηση του κορονοϊού…

Ο Μιχάλης Κανιμάς είναι δημοσιογράφος.

Σ’ αυτόν τον ανελέητο βομβαρδισμό μηνυμάτων για την ανάγκη περιφρούρησης της υγείας μας, με την τήρηση απόστασης δύο μέτρων του ενός από τον άλλον, η προτροπή «κάν’ το όπως ο Γιουσέιν Μπόλτ» θα μπορούσε να ήταν η πιο αποτελεσματική, καθώς ο Τζαμαϊκανός υπεραθλητής των δρόμων ταχύτητας φρόντιζε πάντα να προπορεύεται των αντιπάλων του κατά τουλάχιστον τέσσερα μέτρα!! Απόσταση που δεν μπορεί να καλύψει ούτε ο ελέφαντας με τον καταβρεχτήρα της προβοσκίδας του. Πόσον μάλλον ένας φορέας του κορονοϊού όταν βήχει μέσα στο συνωστισμό.

Στον καταιγιστικό αυτοσχέδιο διαγωνισμό σποτ, οι επιστήμονες καταθέτουν την μετριοπαθή …απαίτηση τους να τηρούμε απόσταση 1,5 μέτρου, μήνυμα που στη ναυτική διάλεκτο προσλαμβάνει νόημα διαταγής με το κέλευσμα «αλάργα», ενώ στη γλώσσα της Εκκλησίας που έχει στις τάξεις της και τον Αϊ Γιάννη τον Αλάργα της Χάλκης, μπορεί να αποδοθεί με τη φράση «μην πλησιάζεις τον …πλησίον σου»!

Ωστόσο, τα πιο ισχυρά – και πιο αποδοτικά ίσως- συνθήματα απομόνωσης μπορεί να τα δανειστεί κανείς από τα συμβαίνοντα στον πολιτικό χώρο.

Αν για παράδειγμα αρχίσει να προβάλλεται το σποτ «καν’το όπως ο Άδωνις και ο Πολλάκης», οι πολίτες δεν πρόκειται όχι μόνο να πλησιάζουν ο ένας τον άλλον, αλλά ούτε θα μιλιούνται από μαριά ούτε καν θα αλληλοκοιτάζονται . Το ίδιο αποτέλεσμα μπορεί να έχουν και τα σποτ:

«Κάν’το όπως ο Τσίπρας και ο Σαμαράς ».

« Κάν’το όπως ο ΓΑΠ και ο Βενιζέλος » .

« Κάν’το όπως ο Παπαγγελόπουλος και ο Λοβέρδος » .

« Κάν’το όπως ο Μητσοτάκης και ο Παυλόπουλος » .

« Κάν’το όπως ο Τσίπρας και η Ζωή Κωνσταντοπούλου » ή η Κανέλλη και ο Κασιδιάρης ή ο Καραμανλής και ο Σημίτης κλπ.

Μέχρι πρότινος κρατάγαμε αποστάσεις από όσους δεν ήταν του γούστου μας για χίλιους δυο λόγους. Συνηθισμένη η πρακτική του «αλάργα – αλάργα ν’αγαπιόμαστε». Σήμερα το κάνουμε για έναν και μόνο λόγο, επειδή τους θεωρούμε ύποπτους σαν φορείς του ιού.

Το αλάργα των ναυτικών αποτελεί προστακτική του ρήματος «αλαργάρω» που προέρχεται από το ενετικό «alargare».

Συνώνυμος όρος – κέλευσμα είναι και η λέξη «αβάρα» ή «άπωσον». Σύμφωνα με τη λαογραφία, η λέξη αλάργα ανήκει στην «αργκό» π.χ «αλάργα ρε μόρτη!», «αλάνια, αλάργα!» κλπ. Επίσης χαρακτηριστική και η ελληνική νησιώτικη έκφραση: «Αλάργα! από πλώρη καραβιού κι από κώλο μουλαριού»…

Κι από …κορονοϊό, θα λέγαμε για να το κάνουμε πιο επίκαιρο!