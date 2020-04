Όταν αποτυχαίνει ο διάλογος με τον εαυτό μας...

*Ο Μιχάλης Κανιμάς είναι δημοσιογράφος.

Άραγε, ποιος θα καταγράψει τα περισσότερα κρούσματα: ο κορονοϊός ή η καραντίνα;

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, η καραντίνα!! Στη χώρα μας, τουλάχιστον. Οι ειδικοί, εμφανίζονται ικανοποιημένοι από τις διαστάσεις της πανδημίας, εν τούτοις προβληματίζονται ιδιαίτερα για την αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας, το τελευταίο δίμηνο. Που σημαίνει ότι αν στο τέλος της πανδημίας η Ελλάδα έχει καταγράψει γύρω στα 3.000 θύματα του κορονοϊού, η καραντίνα μπορεί να έχει πολύ περισσότερα από τα 4.000, που είναι ο ετήσιος απολογισμός της ενδοοικογενειακής βίας στα χρόνια του μνημονίου (2014-2018). Που οφείλεται η έξαρση των κρουσμάτων της οικιακής βίας;

Μία από τις αιτίες ενδέχεται να είναι η αποτυχία του διαλόγου με τον εαυτό μας, μιας διαδικασίας που πρότειναν οι επιστήμονες για να αποφορτιστούμε, λέει, από τα ψυχολογικά προβλήματα που προκαλεί η απομόνωση. Δεν αποφορτιστήκαμε και ξεσπάσαμε σε όποιον βρήκαμε μπροστά μας. Άλλος στη γυναίκα του, άλλος στο παιδί του ή σε άλλο μέλος της οικογένειας.

Η διαπίστωση είναι κοινή: καλός ο διάλογος με τον εαυτό μας ,αλλά πως να συνεννοηθείς εν μέσω πανδημίας με έναν …άγνωστο;

Ο Άκης Πάνου σε ένα γνωστό τραγούδι του τον περιγράφει σαν ένα διπρόσωπο:

«Ο πιο καλός μου φίλος κι ο πιο κακός εχθρός μου

είναι ο εαυτός μου, είναι ο εαυτός μου,

ο πιο καλός μου φίλος κι ο πιο κακός εχθρός μου…».

Πράγματι, δύσκολα ξεμπερδεύεις με τον εαυτό σου είτε τον αγαπάς είτε τον μισείς. «Αυτός που είναι ερωτευμένος με τον εαυτό του, έχει τουλάχιστον ένα πλεονέκτημα: δεν θα συναντήσει πολλούς ανταγωνιστές», έγραψε προ ετών ο Γκεόργκ Κριστόφ Λίχτενμπεργκ,, Γερμανός γνωμικογράφος.

Ο νομπελίστας, το 1962, Αμερικανός συγγραφέας Τζων Στάινμπεκ ήταν ανάμεσα σε αυτούς που μίσησαν τον εαυτό τους: «Θα εκδικηθώ τον εαυτό μου με τον πιο βάναυσο τρόπο που μπορείς να φανταστείς. Θα τον ξεχάσω».

Σε οδυνηρή εμπειρία κατέληξε ο εσωτερικός διάλογος και για άλλους ανθρώπους των γραμμάτων:

«Είναι καλό να θυμόμαστε ότι το σύμπαν —με μια μικρή, ασήμαντη εξαίρεση— αποτελείται από τους άλλους», John Andrew Holmes, Αμερικανός γιατρός και γνωμικογράφος.

«Και ο Θεός είπε “αγάπα τον εχθρό σου”! Και τον υπάκουσα και αγάπησα τον εαυτό μου», Χαλίλ Γκιμπράν, Λιβανοαμερικανός ποιητής και φιλόσοφος.

Παλαιότερα, ο διάλογος του πασίγνωστου Γάλλου ποιητή Αρθούρου Ρεμπώ με τον εαυτό του, κατέληξε στη φοβερή διαπίστωση «Εγώ είμαι ο άλλος», δηλαδή εγώ είναι οι άλλοι που υπάρχουν ανεξάρτητα από εμένα, που είναι ο τίτλος ενός από τα σημαντικότερα έργα του.