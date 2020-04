“Ήρωες με παντούφλες” οι ήρωες των ΜΕΘ

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

*Ο Μιχάλης Κανιμάς είναι δημοσιογράφος.

Τελικά, η Πολιτεία αγοράζει πολύ φτηνά τις ηρωικές πράξεις των λειτουργών της Υγείας.

Οι στρατηλάτες του μεγέθους Τσιόδρα, Σύψα, Γώγου, Μαγιορκίνη, Κοτανίδου και Γκάγκα, αν και καθηγητές Πανεπιστημίου, διευθυντές κλινικών με πολλά μεταπτυχιακά, δημοσιεύσεις, θητεία σε ξένα νοσοκομεία και εξαιρετικές επιδόσεις στον τομέα τους, αμείβονται όπως 55.619 απλοί εργαζόμενοι- πτυχιούχοι ή μη.

Παίρνουν μόλις 3.000 ευρώ ως άθροισμα του βασικού μισθού τους, που είναι 1.903 ευρώ μικτά, των εφημεριών και όλων των επιδομάτων.

Οι εκπλήξεις δεν σταματούν εδώ. Η σύγκριση των αποδοχών των εργαζομένων σε όλες τις βαθμίδες Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών, με τις αποδοχές άλλων κλάδων, δείχνει ότι μισθολογικά οι λειτουργοί της Υγείας αντιμετωπίζονται λιγότερο… ηρωικά, σχεδόν από όλους τους άλλους εργαζόμενους.

Έχουν μέσες ετήσιες αποδοχές 17.400 ευρώ, έναντι 26.900 της Παιδείας, 23.500 της βιομηχανίας και 18.700 των ελευθέρων επαγγελματιών. Λιγότερα από τους υγειονομικούς παίρνουν μόνο οι εργαζόμενοι στο Εμπόριο και τον Τουρισμό.

Αν οι ηγέτες του πολέμου κατά της πανδημίας ήταν μάνατζερ μεγάλων επιχειρήσεων, οι ετήσιες αποδοχές τους , από 40.000 ευρώ που είναι σήμερα, θα ήταν 45.000 - 85.000 ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται τα πριμ και άλλες εξτρά παροχές.

Εκεί πάντως που η σύγκριση αποδοχών είναι συντριπτική για τους ήρωες των ΜΕΘ, είναι με τις αποδοχές των ηρώων των γηπέδων. Αν ο Τσιόδρας και η ομάδα του παίρνουν 40.000 ευρώ ετησίως, στην Ελλάδα υπάρχουν παίκτες που παίρνουν 1,5 εκατ. Ευρώ, δηλαδή 38,5 φορές περισσότερα. Μεγάλες οι μισθολογικές διαφορές και με όλους τους άλλους άσους της Πρώτης Κατηγορίας.

Ο μέσος όρος των ετήσιων αποδοχών των ποδοσφαιριστών είναι δεκαπλάσιος, (για την ακρίβεια κατά 10,31 φορές μεγαλύτερος) των άλλων πολιτών: 146.520 ευρώ στην ελληνική Super League (σύμφωνα με την Global Sports Salaries) και 15.780 ευρώ για τους πολίτες (σύμφωνα με την World Bank το 2017).

Ο ιατρικός κόσμος είχε σοβαρότατες μισθολογικές απώλειες (50% σύμφωνα με τους συνδικαλιστές) την περίοδο των μνημονίων. Αν οι στρατηγοί του πολέμου κατά της πανδημίας έχουν βασικό μισθό 1.903 ευρώ, οι επιτελείς τους - διευθυντές του ΕΣΥ- παίρνουν 1807 ευρώ, οι επιμελητές, 1.712 ή 1.484, ενώ οι ειδικευόμενοι, οι αγροτικοί γιατροί και οι γιατροί υπηρεσίας υπαίθρου, επίσης ήρωες του πολέμου κατά του κορονοϊού, έχουν βασικό μισθό ίσο με τον μέσο μισθό, γύρω στα 1.147 ευρώ.