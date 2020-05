Τα απαγορευμένα τραγούδια της πανδημίας…

Ο Μιχάλης Κανιμάς είναι δημοσιογράφος

Η απαγόρευση της χειραψίας θέτει ξανά στην…παρανομία τον Μίκη Θεοδωράκη, μέσω ενός από τα ωραιότερα τραγούδια του, το «όταν σφίγγουν το χέρι…».

Είναι σαφές, θα έλεγε κι ο Χαρδαλιάς, ότι οι στίχοι του Γιάννη Ρίτσου που μελοποιήθηκαν από τον κορυφαίο Έλληνα συνθέτη συνιστούν αδίκημα, καθώς προτρέπουν τους Έλληνες να σφίξουν τα χέρια σε μία περίοδο που υπάρχει άμεσος κίνδυνος μετάδοσης του κορονοϊού.

Αλλά και όποιος «παίζει» το τραγούδι και συμβάλλει με τον τρόπο αυτό στη διάδοση του και την προβολή των δημιουργών του, μπορεί να έχει μπλεξίματα. Το αδίκημα αυτό, θα έλεγε ένας φανατικός της καραντίνας, λέγεται εγκωμιασμός εγκλήματος, για τον οποίο ο Άρειος Πάγος έχει αποφανθεί ότι «εγκωμιασμό εγκλήματος συνιστά και μόνη η προβολή δημόσια του δράστη του εγκλήματος, όταν γίνεται με πρόθεση να εξυμνηθεί ο δράστης και με γνώση ότι τέτοια ενέργεια εκθέτει σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη, δηλαδή την ειρηνική και ήρεμη συνύπαρξη των πολιτών υπό την κυριαρχία του κράτους δικαίου” (Α.Π 11/1987)!!

Τα ίδια αδικήματα κινδυνεύουν να αντιμετωπίσουν και όσοι παίζουν το τραγούδι «Επτά τραγούδια θα σου πω» του Μιχάλη Κακογιάννη, που επίσης προτρέπει τους πολίτες σε ανταρσία κατά των μέτρων.

«Βγήκανε τ' άστρα κι οι κοπέλες με τ' άσπρα κατεβαίνουν στην κάτω γειτονιά

Τα παλικάρια παρατάνε τα ζάρια κι ανταμώνουν στου δρόμου τη γωνιά

Στου παραδείσου τα μπουζούκια θα με πας κι αφού χορέψουμε και πάψει ο σαματάς

εφτά τραγούδια θα σου πω για να διαλέξεις το σκοπό που θα μου πεις για να σου πω το σ' αγαπώ…».

Σόδομα και Γόμορα !!

Πάντως, άλλοι δημιουργοί έγραψαν τραγούδια στο πνεύμα της εγκράτειας που υπαγορεύουν οι σημερινές συνθήκες. Πραγματικοί προφήτες, δηλαδή. Ο Νίκος Γκάτσος στο τραγούδι «Μίλησε μου», εκφράζει το παράπονο των ερωτευμένων για την κατάργηση των φιλιών.

«Μίλησε μου μίλησε μου δεν σε φίλησα ποτέ μου

μίλησε μου μίλησε μου πως να σε ξεχάσω πες μου

μίλησε μου μίλησε μου δεν σε φίλησα ποτέ μου

μίλησε μου μίλησε μου μόνο στ' όνειρο μου σε φιλώ».

Προφητικός και ο Μάνος Χατζηδάκης στο οσκαρικό «Τα παιδιά του Πειραιά»:

«Απ' το παράθυρο μου στέλνω ένα, δύο και τρία και τέσσερα φιλιά,

που φτάνουν στο λιμάνι ένα και δύο και τρία και τέσσερα πουλιά»…