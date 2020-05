Έπεα πτερόεντα τα “μπράβο” για τους Έλληνες

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

*Ο Μιχάλης Κανιμάς είναι δημοσιογράφος.

Ατέλειωτα τα «μπράβο» των ξένων στους Έλληνες, για τις επιτυχίες τους στον αγώνα κατά της πανδημίας. Ακόμη κι από αυτούς που απέτυχαν οικτρά στην αντιμετώπιση του κορονοϊού είτε επειδή καθυστέρησαν να αντιδράσουν είτε επειδή επέμειναν στην συνταγή της ανοσίας της αγέλης, οδηγώντας έτσι στον θάνατο χιλιάδες ηλικιωμένους συμπατριώτες τους.

Η στάση τους αυτή θυμίζει ένα περιστατικό που συνέβη στο κατάμεστο θέατρο Διονύσου της αρχαίας Αθήνας, πριν από μερικές χιλιάδες χρόνια. Ένας γηραιός πολίτης ψάχνει μάταια για μία θέση, ενώ οι άλλοι θεατές τον παρακολουθούν ασυγκίνητοι.

Οι μόνοι που προσφέρθηκαν να του παραχωρήσουν τη θέση τους ήταν κάποιοι Σπαρτιάτες πρέσβεις, επίσημοι προσκεκλημένοι των Αθηναίων, που κάθονταν στην πρώτη σειρά. Βλέποντας την ευγενική αυτή χειρονομία, το ακροατήριο ξέσπασε σε χειροκροτήματα. Στο σημείο αυτό, ένας από τους Σπαρτιάτες γύρισε και είπε στους συντρόφους του: Αυτοί οι Αθηναίοι είναι σε θέση να εκτιμήσουν τους καλούς τρόπους, αλλά δεν γνωρίζουν να τους εφαρμόσουν.

Στη μάχη κατά του κορονοϊού, η ανθρωπότητα έδωσε εξετάσεις στο μάθημα της συμπεριφοράς απέναντι στους παππούδες και τις γιαγιάδες, τους πατεράδες και τις μανάδες όλων μας.

Η κυβέρνηση της Μ. Βρετανίας θα μείνει στην Ιστορία για τις γκάφες της στην αντιμετώπιση του κορονοϊού, που στοίχισαν τη ζωή σε δεκάδες χιλιάδες πολίτες, ηλικιωμένους στην συντριπτική τους πλειοψηφία.

Το οξύμωρο είναι ότι δεν έχουν περάσει παρά δύο μόνο χρόνια από τότε που η προκάτοχος του Μπόρις Τζόνσον στην Ντάουνινγκ Στριτ, Τερέζα Μέι, έκανε την έκπληξη ιδρύοντας Υπουργείο …Μοναξιάς, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της τρίτης ηλικίας. Πολλοί χειροκρότησαν.

Πρώτη Υπουργός Μοναξιάς ορίστηκε η Τρέισι Κράουτς, που ανέλαβε να σχεδιάσει μία στρατηγική εναντίον της μοναξιάς που βιώνουν περισσότεροι από 1 στους 10 Βρετανούς και συνδέεται με την άνοια, την πρόωρη θνησιμότητα και την υπέρταση.

Λεπτομέρειες θα πει σήμερα κάποιος, μετρώντας τις βρετανικές απώλειες από τον κορονοϊό: 32.000 άνθρωποι είναι αυτοί…