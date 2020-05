Οι συνεπείς είναι κορόιδα;

*Ο Μιχάλης Κανιμάς είναι δημοσιογράφος

Παρά την ορθότητα της, η απόφαση της κυβέρνησης να επιδοτήσει τις δόσεις των δανείων όσων έχουν πληγεί από την υγειονομική κρίση, διαιωνίζει μία αδικία που χαρακτηρίζει σχεδόν όλες τις ρυθμίσεις χρεών της τελευταίας δεκαετίας. Εκτός από τους συνεπείς, επιβραβεύει -για ακόμη μία φορά- και τους στρατηγικούς κακοπληρωτές.

Παρουσιάζεται έτσι το οξύμωρο να καλύπτει με το κρατικό χρήμα όλους όσοι επλήγησαν -ανεξαρτήτως αν έχουν ενήμερα ή μη δάνεια- και να αφήνει εκτός ρύθμισης τους συνεπείς δανειολήπτες. Για ποιο λόγο; Επειδή δεν έχουν πληγεί από την κρίση του κορονοϊού, άσχετα αν έχουν ματώσει πολλαπλώς στα χρόνια του μνημονίου, χωρίς ποτέ να νιώσουν την κρατική στοργή.

Μεταξύ αυτών, δεκάδες χιλιάδες συνταξιούχοι και μισθωτοί που, παρά τις τεράστιες περικοπές των αποδοχών τους, κράτησαν όρθιο το τραπεζικό σύστημα στα χρόνια των μνημονίων. Είναι τα λεγόμενα κορόιδα, που με χίλιες στερήσεις και αφού, κατά το κοινώς λεγόμενο, «έκαναν το σκατό τους παξιμάδι», παρέμειναν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, χωρίς ποτέ να απολαύσουν τις ευκολίες που είχαν οι ασυνεπείς: κούρεμα δανείου, μείωση επιτοκίου, επιδότηση δόσεων κλπ. κλπ. Αντίθετα, πληρώνουν υψηλότερα κατά 0,75%- 1,25% επιτόκια, λόγω της αύξησης του κόστους του χρήματος από την ασυνέπεια των κακοπληρωτών.

Κάποιος θα μπορούσε να συμφωνήσει ότι ορθώς η κυβέρνηση επιδοτεί μόνο τους πληγέντες, αφού αυτοί μόνο έχουν πρόβλημα… ποιος, όμως, εγγυάται ότι τα κόκκινα, εδώ και πολλούς μήνες, δάνεια θα γίνουν ξαφνικά πράσινα ή ότι η νέα οικονομική κρίση δεν να πλήξει και τους μέχρι στιγμής «άτρωτους»;

Οι προφητείες οργιάζουν. Πριν καν αποκατασταθούν οι πληγές του παρελθόντος, κάποιοι βλέπουν το φάντασμα των περικοπών να επανακάμπτει. Οι ενδείξεις είναι αρκετά ισχυρές.

Ο πρωθυπουργός, αν και προκλήθηκε στη Βουλή από τον Γιάνη Βαρουφάκη απέφυγε να πάρει θέση, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άφησε ορθάνοιχτο κάθε ενδεχόμενο, τονίζοντας με νόημα ότι μέχρι το τέλος Μαΐου δεν υπάρχει στα κυβερνητικά σχέδια μείωση μισθών στο Δημόσιο και συντάξεων.

Από εκεί και πέρα, ένας …κορονοϊός ξέρει.

Στα χρόνια της οικονομικής κρίσης (2010-2016), οι συνταξιούχοι και οι μισθωτοί ήταν οι βασικοί αιμοδότες της οικονομίας, με απώλειες 20-50% επί των συντάξεων τους και 20,9% επί των μισθών τους.

Παρόλα αυτά, οι περισσότεροι στάθηκαν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους έναντι τραπεζών και εφορίας, ουδείς γνωρίζει, όμως τι θα συμβεί αν η θηριώδης ύφεση υποχρεώσει την κυβέρνηση να ξανακόψει μισθούς και συντάξεις.

Υπάρχουν, άραγε, περιθώρια για να νέο κύκλο επιδότησης δόσεων ή θα έχουμε ένα νέο κύκλο κόκκινων δανείων και νέα ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών;