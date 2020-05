Όταν ο επιχειρηματίας γίνεται υπάλληλος για να… επιβιώσει!

*Ο Λάζος Μαντικός είναι δημοσιογράφος.

Άνοιξε την Δευτέρα το υπόλοιπο λιανικό εμπόριο και τα καταστήματα ενδυμάτων. Υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις όμως που δεν ξανάνοιξαν ποτέ και έβαλαν οριστικά λουκέτο. Όπως το κατάστημα ρούχων στην αγορά της Αγίας Μαρίνας, στην Ηλιούπολη, του κ. Κώστα, όπου πλέον μια επιγραφή στη βιτρίνα ενημερώνει ότι «το κατάστημα έκλεισε», κόβοντας όλα τα όνειρα του. Τον βοήθησα να μαζέψει τα τελευταία εμπορεύματα που έμειναν απούλητα.

Τα οικονομικά της επιχείρησης του ήταν επιβαρυμένα, αλλά, όπως λέει, ήρθε «ο κορονοϊός και μας αποτελείωσε». Πήρε το επίδομα των 800 ευρώ, «αλλά τι να πρωτοκαλύψεις με αυτό».

Όταν μάλιστα πήγε να δηλώσει ότι κλείνει την επιχείρηση του, ενημερώθηκε ότι είναι πολλές οι επιχειρήσεις που βρίσκονται στην ίδια κατάσταση και δεν θα ανοίξουν ποτέ!

Έτσι, ο κ. Κώστας από επιχειρηματίας γίνεται ξανά υπάλληλος!

Ευτυχώς, όπως λέει, είναι από τους τυχερούς που βρήκε άμεσα δουλειά και υπέγραψε σύμβαση με μεγάλη αλυσίδα ρούχων! Αντί όμως να είναι «από Δευτέρα» στο πόστο του, όπως είχαν συμφωνήσει, θα είναι με αναστολή σύβασης μέχρι τον Ιούνιο στη νέα του δουλειά.

«Έβλεπε» ότι θα έκλεινε η επιχείρηση του και είχε αρχίσει ήδη να ψάχνει εργασία ως υπάλληλος. Τυχαίνει ο συγκεκριμένος άνθρωπος να είναι και personal trainer, έχοντας επιπλέον μία επιλογή να δουλέψει ως υπάλληλος, όμως και ο κλάδος των γυμναστηρίων είναι από αυτούς που πλήττονται σοβαρά από την κρίση, λόγω κορονοϊού!

Κάπως έτσι είναι η κατάσταση όχι μόνο στην Ηλιούπολη, αλλά σε όλη την αγορά. Με επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες που προσπαθούν να ορθοποδήσουν και άλλους να αναγκάζονται ήδη να ψάξουν δουλειά ως υπάλληλοι για να κατορθώσουν απλώς να επιβιώσουν, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες άλλοι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, αγωνιούν για να διατηρήσουν την δουλειά τους ή για να βρουν κάποια θέση απασχόλησης… αν είναι τυχεροί!