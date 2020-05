Ζητείται εμβόλιο κατά της εκλογολογίας!

*Ο Μιχάλης Κανιμάς είναι δημοσιογράφος.

H Ελλάδα είναι ίσως η μόνη χώρα στον κόσμο όπου, από την επομένη κιόλας των εκλογών, αρχίζει η συζήτηση για νέες – πρόωρες - εκλογές!!

Έχουμε αναμφισβήτητα τη μεγαλύτερη σε διάρκεια προεκλογική περίοδο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ομαλότητα του πολιτικού βίου και τις αβεβαιότητες της Οικονομίας. Δύο πρόσφατα παραδείγματα:

η προεκλογική περίοδος για τις εκλογές του 2019, άρχισε το Φεβρουάριο του 2016, δηλαδή μόλις έξι μήνες μετά από την λαϊκή ετυμηγορία του Σεπτεμβρίου 2015! η εκλογολογία του 2020 εκδηλώθηκε πριν καν συμπληρωθεί ένας χρόνος από την περιφανή νίκη της ΝΔ, τον περασμένο Ιούλιο, και ενώ οι δημοσκοπήσεις δεν έδειχναν κανένα σημάδι κόπωσης του εκλογικού σώματος από τη νέα διακυβέρνηση, τουναντίον μάλιστα.

Ο κανόνας θέλει την εκάστοτε αντιπολίτευση να ηγείται στη διαμόρφωση προεκλογικού κλίματος και την εκάστοτε κυβέρνηση να την καταγγέλλει για ανευθυνότητα. Ορισμένες φορές όμως, τα σενάρια προσφυγής στις κάλπες διαρρέουν από την ίδια την κυβέρνηση για δικούς της λόγους.

Όλα αυτά σημαίνουν ότι η εκλογολογία είναι μέρος του πολιτικού παιχνιδιού γιατί αν δεν ήταν έτσι, ο πολιτικός κόσμος θα είχε φροντίσει να κατοχυρώσει συνταγματικά το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών, ώστε οι εκλογές να γίνονται μόνο όταν απωλεσθεί η δεδηλωμένη κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Με το ισχύον σύστημα, που ο εκάστοτε πρωθυπουργός μπορεί να προκαλέσει εκλογές όποτε το θελήσει, το ενδεχόμενο προσφυγής στις κάλπες παραμένει πάντα ανοιχτό. Και αυτό:

μπορεί να του δίνει την ευχέρεια να αποφασίζει αυτός πότε συμφέρει κομματικά να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές, μπορεί να δίνει τη δυνατότητα στην αντιπολίτευση να φθείρει την κυβέρνηση, ζητώντας επίμονα εκλογές, μπορεί επίσης να δίνει θέμα στον Τύπο σε ημέρες ειδησεογραφικής άπνοιας, εν τούτοις δημιουργεί μόνιμο κλίμα εκλογών. Τουτέστιν, παραλύει τον κρατικό μηχανισμό, προκαλεί ζημιές στην Οικονομία και δίνει το δικαίωμα σε εξωθεσμικά κέντρα να κάνουν τα δικά τους παιχνίδια, εκβιάζοντας κυβερνήσεις και κόμματα.

Διαλέγουμε και παίρνουμε…