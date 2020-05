ΣΥΡΙΖΑ : Oι ευκαιρίες που έγιναν αυτογκόλ

*Ο Μιχάλης Κανιμάς είναι δημοσιογράφος

O ξένος Τύπος υποκλίνεται στην Ελλάδα της πανδημίας, αποδίδοντας εύσημα στην κυβέρνηση για τη σωστή διαχείριση του προβλήματος. Η αντιπολίτευση, όμως και συγκεκριμένα ο ΣΥΡΙΖΑ, θεωρεί το επίτευγμα ήσσονος σημασίας: «ο Μητσοτάκης έπραξε το αυτονόητο», ήταν το σχόλιο του Αλέξη Τσίπρα.

Που στην καθομιλουμένη σημαίνει «σιγά τα λάχανα», φράση που χρησιμοποιούμε ειρωνικά, όταν θέλουμε να δηλώσουμε τη δυσανάλογη αξία που προσδίδεται σε κάτι, σε σχέση με την πραγματική του. Σε ποιους απευθύνθηκε με τη στάση του αυτή ο ΣΥΡΙΖΑ; Προφανώς σε κανέναν ή μάλλον σε πολύ λίγους, αφού η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού, όπως έδειξαν οι δημοσκοπήσεις, επιδοκίμασε τους κυβερνητικούς χειρισμούς.

Το εκπληκτικό είναι ότι στα χρόνια των μνημονίων συνέβαινε το ακριβώς αντίθετο.

Ήταν η εποχή που ένα μονόστηλο μιας ξένης εφημερίδας κατά της Ελλάδος και της οικονομικής πολιτικής που ακολουθούσε, γινόταν σημαία της αντιπολίτευσης και των αγανακτισμένων της Πλατείας Συντάγματος. Ενώ σήμερα, τα επαινετικά σχόλια ξένων εντύπων για την Ελλάδα του 2020 περνούν απαρατήρητα από την κρησάρα τους.

Εξαιρετικά μουδιασμένη εμφανίστηκε η αξιωματική αντιπολίτευση και απέναντι σε άλλο ένα επίτευγμα της κυβέρνησης, που επίσης επαινέθηκε από τον διεθνή Τύπο και την ευρωπαϊκή πολιτική ηγεσία: το κλείσιμο των συνόρων στον Έβρο και την αποτροπή της εισόδου στη χώρα δεκάδων χιλιάδων μεταναστών. Για να μην επαινέσει την κυβέρνηση για την ταχύτατη αντίδραση της, ο ΣΥΡΙΖΑ μετά από πολλές αμφιταλαντεύσεις, κατέληξε στην χλιαρή παραδοχή ότι οποιοδήποτε κόμμα κι αν ήταν στη θέση της ΝΔ, το ίδιο θα έπραττε. Και σ’ αυτή την περίπτωση, είχαν προηγηθεί οι πολίτες, επιδοκιμάζοντας δημοσκοπικώς τους κυβερνητικούς χειρισμούς.

Με τον τρόπο αυτό και μέσα σε λιγότερο από δύο μήνες, η αξιωματική αντιπολίτευση έχασε δύο καταπληκτικές ευκαιρίες να σκοράρει στον τομέα της αξιοπιστίας, έναν τομέα όπου χωλαίνει ανέκαθεν. Και όχι μόνο αυτό, αλλά κατάφερε να μετατρέψει τις ευκαιρίες αυτές σε αυτογκόλ, επιχειρώντας να αμφισβητήσει κάτι που στη συνείδηση της κοινής γνώμης, μηδέ εξαιρουμένων και πολλών ψηφοφόρων της, είχε περάσει σαν εθνική επιτυχία.

Αμφότερες οι γκάφες θα την ακολουθούν για πολύ καιρό και ιδιαίτερα κάθε φορά που θα επιχειρεί να αντιπολιτευθεί δομικά. Γέννημα και θρέμμα μιας κρίσης (της οικονομικής), ο ΣΥΡΙΖΑ δυσκολεύεται να διακριθεί σε εποχές ομαλού πολιτικού βίου, ίσως γιατί τώρα πλέον χρειάζονται περισσότερο οι αλήθειες και λιγότερο οι κραυγές.

Βεβαίως, ο Ουίνστον Τσώρτσιλ είχε πει τη φράση «ποτέ μην αφήνεις μία κρίση να πάει χαμένη», αλλά -προς Θεού- δεν εννοούσε αυτό που εννοεί ο σημερινός ΣΥΡΙΖΑ…