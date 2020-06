Δίπολο Τσίπρα – “Κανένα” για τη δεύτερη θέση!!

*Ο Μιχάλης Κανιμάς είναι δημοσιογράφος.

Κι όμως, είναι δυνατόν. Να τρέχουν δύο και ο ηττημένος, αντί για δεύτερος, να βγαίνει …τρίτος.

Συμβαίνει στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος, στην αναμέτρηση του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σχετικά με την καταλληλότητα του ως Πρωθυπουργού, δεν χάνει απλώς την πρωτιά, αλλά βλέπει τον δημοσκοπικό «Κανένα» να του κλέβει το ασημένιο μετάλλιο. Έστω και πάνω στο νήμα.

Αλλά και όταν κερδίζει τον «Κανένα», η διαφορά είναι τόσο μικρή που, σε συνδυασμό με τα υψηλά ποσοστά του Πρωθυπουργού, φαίνεται ότι τουλάχιστον στη φάση που διανύουμε, το δίπολο Μητσοτάκης - Τσίπρας έχει μετατραπεί σε Τσίπρας – «Κανένας», πλην όμως όχι για την πρωτιά, αλλά για τη δεύτερη θέση.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι από τη μέρα που ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης «έθεσε» θέμα εκλογών, άρχισε η επέλαση του «Κανένα», ο οποίος:

Τον Μάιο του 2020 κέρδισε τον Αλέξη Τσίπρα με 19,1 % έναντι 17,8%, ενώ ο Πρωθυπουργός συγκέντρωσε το θηριώδες ποσοστό 63% (έρευνα Marc).

Τον ίδιο μήνα, σε άλλη δημοσκόπηση, (Opinion Poll) ο «Κανένας» βγήκε πάλι δεύτερος, με 21% έναντι 19,5% του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και 52% του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ακόμη ευρύτερη ήταν η επικράτηση του έναντι του Αλέξη Τσίπρα στη δημοσκόπηση της ALCO, στην οποία συγκέντρωσε ποσοστό 25% έναντι 20% , ενώ ο Πρωθυπουργός απέσπασε το 49% των προτιμήσεων.

Σκληρές οι μάχες ανάμεσα σε Τσίπρα-«Κανένα». Σωστό ντέρμπυ. Όμως, στην δημοσκόπηση του Ιουνίου, της εταιρίας PULSE, ήταν η σειρά του Αλ. Τσίπρα να κερδίσει τον αντίπαλο του, με ποσοστό 24% έναντι 21%. Πολύ μπροστά από τους δύο διεκδικητές της δεύτερης θέσης και σ’ αυτήν την έρευνα, ο Πρωθυπουργός συγκέντρωσε και 50%.

Νικητής, πάνω στο νήμα, είχε αναδειχθεί ο Αλ. Τσίπρας και στην έρευνα της εταιρίας Opinion Poll του περασμένου Μαρτίου, με 20% έναντι 19% του «Κανένα», αλλά και στη δημοσκόπηση του Μαΐου της PULSE, με ποσοστά 24% έναντι 21%.

Πάνε μήνες, πολλοί μήνες, που ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχει αντίπαλο στην αναμέτρηση για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό. Όχι πώς δεν έχει φάει και αυτός την… σκόνη του «Κανένα», που σε πολλές δημοσκοπήσεις είχε αναδειχθεί πρώτος και μάλιστα με μεγάλη διαφορά. Τον Δεκέμβριο του 2018 για παράδειγμα, έρευνα της ALCO τον είχε αναδείξει πρώτο με ποσοστό 42% έναντι 27% του Κυριάκου Μητσοτάκη και 25% του Αλέξη Τσίπρα.

Που σημαίνει ότι ο «Κανένας» δεν αστειεύεται…