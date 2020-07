Ο διαγράψας τον διαγράψαντα στα κομματικά ρετιρέ...

Ο Μιχάλης Κανιμάς είναι δημοσιογράφος.

Αν η Φώφη Γεννηματά εξοστρακίσει τον Γιώργο Παπανδρέου από το ΚΙΝ.ΑΛ., θα έχει εξασφαλίσει ένα σπάνιο ρεκόρ, έχοντας καρατομήσει δύο πρώην αρχηγούς του κόμματος της!!

O προηγούμενος εξοστρακισμός είχε ως θύμα του τον Ευάγγελο Βενιζέλο, που αρνούμενος να τεθεί εκτός εκλόγιμων θέσεων στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας του ΚΙΝ.ΑΛ., στις εκλογές του 2019, αποχώρησε από την πολιτική. Σπάνια, σχεδόν ποτέ, παρουσιάζεται η…ευκαιρία σε έναν αρχηγό κόμματος να διαγράψει δύο από τους τρεις εν ζωή προκατόχους του.

Σπανιότερα, όμως συμβαίνει να διαγραφούν και οι τρεις εν ζωή αρχηγοί του ιδίου κόμματος, ενδεχόμενο που θα συμβεί αν η Φώφη Γεννηματά θέσει εκτός κόμματος και τον γιο του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ.

Η πιθανότητα αυτή θα επιβεβαιώσει την προφητεία « μάχαιραν έδωσας μάχαιραν θα λάβης», καθώς ο τρίτος διαγραφείς αρχηγός, ο Κώστας Σημίτης, είχε «πέσει» από το χέρι του …υποψήφιου προς καρατόμηση Γ. Παπανδρέου, στον οποίον - τι ειρωνεία!- είχε παραδώσει «τα κλειδιά» του κόμματος, λίγο πριν από τις εκλογές του 2004.

Ο Κώστας Σημίτης είχε μονίμως ανοιχτό το μέτωπο με τον Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος δύο φορές στη διάρκεια της πρωθυπουργίας του τον «άδειασε», την μία από το βήμα της Βουλής και την άλλη από το βήμα της ΔΕΘ, ωθώντας τον σε παραίτηση από τα υπουργικά του καθήκοντα.

Η νέα ανταρσία του Γ. Παπανδρέου από την κομματική γραμμή, με αφορμή το νομοσχέδιο για τις διαδηλώσεις, έρχεται να επιβεβαιώσει ορισμένες εκτιμήσεις για ενεργοποίηση του ΚΙ.ΔΗ.ΣΟ. Την ίδια συμπεριφορά αποστασιοποίησης επέδειξε και τον Νοέμβριο του 2014, καταψηφίζοντας νομοσχέδιο της συγκυβέρνησης Σαμαρά-Βενιζέλου, στάση που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Βενιζέλου, που βρέθηκε ένα βήμα προτού τον διαγράψει.

Σκληρή και αέναη η μάχη μεταξύ των νυν και των πρώην. Όχι μόνο στο ΠΑΣΟΚ, αλλά σχεδόν σε όλα τα κόμματα.

Στη Νέα Δημοκρατία, ο Μιλτιάδης Έβερτ, αφού απένειμε στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη τον τίτλο του επιτίμου προέδρου του κόμματος, στη συνέχεια έφτασε ένα βήμα πριν από τη διαγραφή του, επειδή ο πρώην πρωθυπουργός διαφωνούσε συστηματικά με την ακολουθούμενη πολιτική του ως αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Όμως ό,τι απέφυγε να πράξει ο Έβερτ , το τόλμησε ο επόμενος αρχηγός του κόμματος, Κώστας Καραμανλής θέτοντας τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη εκτός κομματικών οργάνων. Παρόμοιο πρόβλημα με τον προκάτοχο του, Γεώργιο Ράλλη, είχε αντιμετωπίσει και ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο οποίος ωστόσο ούτε καν σκέφθηκε να πάρει πειθαρχικά μέτρα εναντίον του.

Την λύση την είχε δώσει ο ίδιος ο Γ. Ράλλης, ανεξαρτητοποιούμενος το 1987 και μένοντας εκτός Βουλής στις εκλογές του Ιουνίου 1989. Στις εκλογές του Νοεμβρίου, ξαναγύρισε στη Βουλή, μετά από παρότρυνση του ίδιου του Κ. Μητσοτάκη!!