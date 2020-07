Συνταξιούχοι : Μονίμως ριγμένοι παρότι είναι “πολιτική υπερδύναμη”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

*Ο Μιχάλης Κανιμάς είναι δημοσιογράφος

Οι Έλληνες συνταξιούχοι ανέρχονται σε 2,5 εκατομμύρια, αντιπροσωπεύοντας έτσι το 25% των εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους (9.984.934 στις τελευταίες εκλογές) και περίπου το 50% των ψηφισάντων (5.769.644) τον Ιούλιο του 2019. Και μόνο εξ αυτού του λόγου, αποτελούν ίσως τη μεγαλύτερη πολιτική δύναμη και μπορούν στην κυριολεξία να ανεβάζουν και να κατεβάζουν κυβερνήσεις, όπως απέδειξαν τον Ιανουάριο του 2015, όταν το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ στο χώρο αυτό εκτινάχθηκε από το 16% των εκλογών του 2012 στο αστρονομικό για κόμμα της Αριστεράς 33,8%, έναντι 36,6% της ΝΔ, που ανέκαθεν αποτελούσε τον βασικό εκλογικό προορισμό των ψηφοφόρων της τρίτης και τέταρτης ηλικίας..

Καθοριστική για την έκβαση της μάχης ήταν η ψήφος των συνταξιούχων και στις εκλογές του περασμένου Ιουλίου, με τη ΝΔ να αποσπά άνω του 40 % των ψήφων των συνταξιούχων, έναντι 25,5% του ΣΥΡΙΖΑ, επιδόσεις που αντικατοπτρίζουν από τη μία τη δυσαρέσκεια για την μνημονιακή πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ έναντι των συνταξιούχων (όπως ο νόμος Κατρούγκαλου, οι περικοπές στις επικουρικές συντάξεις και στις συντάξεις χηρείας, η κατάργηση του ΕΚΑΣ) και από την άλλη το κλίμα ευφορίας που είχε δημιουργηθεί από τις δεσμεύσεις της ΝΔ, για νέο ασφαλιστικό και επιστροφή των αναδρομικών.

Δέκα χρόνια τώρα οι συνταξιούχοι ζουν με υποσχέσεις για αποκατάσταση των ζημιών που υπέστησαν από τις 23 περικοπές των αποδοχών τους. Οι υπολογισμοί τους ανεβάζουν τις απώλειες στο ιλιγγιώδες ποσό των 80 δισεκατομμυρίων, έναντι του οποίου θα πάρουν μόλις 1,4 δις, όπως ανακοινώθηκε.

Να είναι για ακόμη μία φορά οι συνταξιούχοι τα θύματα της οικονομικής συγκυρίας;

Όταν το 2018, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ επιχειρηματολογούσε υπέρ της κατάργησης του νόμου για τις περικοπές των συντάξεων από 1.1.2019, που η ίδια είχε ψηφίσει, είχε υποστηρίξει -μεταξύ άλλων- ενώπιον των δανειστών και το εξής αμίμητο: ότι η διατήρηση της προσωπικής διαφοράς δεν θα βάρυνε για πολύ το ασφαλιστικό σύστημα, αφού οι δικαιούχοι της ήταν άνω των 70 ετών και θα.. πέθαιναν!!

Με τη λογική αυτή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μπορούσε να επιστρέψει τα αναδρομικά στους συνταξιούχους όχι εφάπαξ εντός του 2020, όπως έχει εξαγγείλει, αλλά σε… δέκα ετήσιες δόσεις. Και μέχρι το… 2030, ποιος ζει και ποιος πεθαίνει. Άλλωστε, η αποπληρωμή των αναδρομικών σε 5-7 χρόνια ήταν ένα από τα βασικά σενάρια που του εισηγήθηκαν.

Θα έμοιαζε, όμως με κοροϊδία να βάλεις έναν 95άρη να περιμένει να γίνει 102 ή 105 ετών για να πάρει όλα τα αναδρομικά του. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του περασμένου Απριλίου, περίπου ένας στους τρεις συνταξιούχους, δηλαδή περίπου 700.000 άτομα είναι ηλικίας άνω των 81 ετών. Εξ αυτών 359.964 έχουν ηλικία 81-85 έτη, 242.188 έχουν ηλικία 86-90 έτη , 95.678 είναι ηλικίας 91-95 ετών, ενώ 19.901 έχουν ηλικία άνω των 95 ετών.

Από την άποψη αυτή, ορθώς η κυβέρνηση αποφάσισε την εφάπαξ αποπληρωμή των αναδρομικών. Από την άλλη , θα μπορούσε να αποφύγει το κούρεμα δώρων και επικουρικών.

Βέβαια, υπάρχει και ο δρόμος των ομολόγων, που ακολούθησε η κυβέρνηση Μητσοτάκη το 1992…