“Πολιτικός απατεώνας”: Μία ιστορία 32 ετών με “ψηλό”, Ανδρέα, Αλέξη και Κυριάκο

*Ο Μιχάλης Κανιμάς είναι δημοσιογράφος.

Ποια είναι η σχέση του Αλέξη Τσίπρα με τα «κακά λόγια», για τα οποία τον έψεξε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος; Μία μικρή έρευνα δείχνει ότι κι άλλη φορά ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ χρησιμοποίησε τον χαρακτηρισμό «πολιτικός απατεώνας ». Αλλά ουδείς έσπευσε τότε να τον διορθώσει.

Ήταν η εποχή (2 Μαΐου του 2012), που χαρακτηρισμοί όπως «προδότης» και «γερμανοτσολιάς» είχαν γίνει ψωμοτύρι στο λεξιλόγιο των αγανακτισμένων. Ποιος λοιπόν θα έδινε σημασία σε …χαϊδολογήματα του τύπου «πολιτικός απατεώνας», που ξεστόμισε ο εν αναμονή, τότε, πρωθυπουργός για τους «Σαμαροβενιζέλους»;

Σήμερα, βεβαίως, το κλίμα στο στρατόπεδο του ηττηθέντος ΣΥΡΙΖΑ έχει αλλάξει και οι βαρώνοι του κόμματος δεν είναι το ίδιο ανεκτικοί απέναντι στις επιλογές του αρχηγού, ιδιαίτερα όταν αυτές «αποξενώνουν από ψηφοφόρους μεταξύ των οποίων και πολλοί νέοι», όπως σχολίασε ο πρώην τσάρος της Οικονομίας.

Εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας χρησιμοποίησε το επίθετο στον υπερθετικό βαθμό, αναφερόμενος στον «μεγαλύτερο πολιτικό απατεώνα που πέρασε ποτέ από τη χώρα». Και δεν μιλούσε ούτε για τον «γέρο της Δημοκρατίας», Γεώργιο Παπανδρέου, που έμεινε στην Ιστορία σαν «ο μεγαλύτερος παπατζής» ούτε για τον μέγα λαϊκιστή και σφοδρό αντίπαλο του Χαρίλαου Τρικούπη, Θεόδωρο Δηλιγιάννη ούτε καν για τον μεγάλο χαμαιλέοντα της ιστορίας, Αλκιβιάδη τον Αθηναίο, που πολλούς αιώνες μετά από τον θάνατο του, ο Νικολό Μακιαβέλλι θα τον περιέγραφε ασυνείδητα, αλλά με ακρίβεια, στον «Ηγεμόνα» του.

Μιλούσε για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που δεν έχει συμπληρώσει παρά μόνο 15 μήνες στην εξουσία, χωρίς να προλάβει να δώσει το στίγμα του ως …απλός πολιτικός απατεών, πόσον μάλλον ως ο μεγαλύτερος στην ιστορία της χώρας.

Ενδιαφέρον είναι και το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας χρησιμοποίησε έναν όρο που είχε μπει στο πολιτικό λεξιλόγιο πριν από τουλάχιστον 30 χρόνια, όχι από τον Ανδρέα Παπανδρέου, όπως θα περίμενε κανείς, λαμβάνοντας υπόψη τον θαυμασμό του για τον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ, αλλά από… τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.

Ήταν, αν δεν με απατά η μνήμη μου, Μάρτιος του ταραγμένου, λόγω Κοσκωτά, 1988, όταν σε μία συνεδρίαση της Βουλής, ο πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου εκθείασε την κοινωνική πολιτική της κυβέρνησης του, προκαλώντας την αντίδραση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

«Για την κοινωνική πολιτική ξοδεύεις από αυτά που έχεις. Όποιος κάνει κοινωνική πολιτική με δανεικά, είναι πολιτικός απατεώνας», είπε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, παγώνοντας το βουλευτήριο.

Ο χαρακτηρισμός πολιτικοί απατεώνες γνώρισε μέρες δόξης στα χρόνια των μνημονίων. Αλλά και μετέπειτα, σχεδόν όλοι κατηγορούν όλους σαν πολιτικούς απατεώνες. Μόνο σαν πολιτικούς απατεώνες, βέβαια, καθώς διαφορετικά θα είχαν να κάνουν με το νόμο. Ένα τυχαίο δείγμα από το διαδίκτυο:

Π. Καμμένος ( 24 Φεβρουάριου 2013): Ο κ. Σαμαράς είναι πολιτικός απατεώνας.

ΝΔ ( 21 Ιουνίου 2018): Δύο είναι οι πολιτικοί απατεώνες και τους γνωρίζουν όλοι οι πολίτες: Αλέξης Τσίπρας και Πάνος Καμμένος.

Π. Λαφαζάνης (24 Απριλίου 2019): Μόνο ως κοινοί πολιτικοί απατεώνες Τσίπρας και μεταλλαγμένος ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούν να χρησιμοποιούν τον όρο της Αριστεράς.

Γ. Μανιάτης (4 Σεπτεμβρίου 2018): Πολιτικοί απατεώνες. Εξαγγέλλουν δικές μας πολεοδομικές μεταρρυθμίσεις που δεν εφαρμόζουν για 3,5 χρόνια.

Σύμφωνα με το αστικό δίκαιο, «απάτη αποτελεί κάθε συμπεριφορά από πρόθεση, που τείνει να παραγάγει, ενισχύσει, ή, διατηρήσει, πεπλανημένη αντίληψη, ή εντύπωση, είτε η συμπεριφορά αυτή συνίσταται σε παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών, είτε σε απόκρυψη, ή αποσιώπηση, ή ατελή ανακοίνωση των αληθινών γεγονότων…».





Πολιτική απάτη τι θα πει; Άγνωστον!!!