Τα SMS δεν μας προστατεύουν από την πανδημία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

*Ο Βασίλης Κορκίδης είναι Πρόεδρος του ΕΒΕΠ και πρώην Πρόεδρος της ΕΣΕΕ.

Φίλες και φίλοι, η αγορά, με καταστροφικές συνέπειες, μπήκε σε 2ο lockdown για να περιοριστούν οι μετακινήσεις των πολιτών. Εμπορικά καταστήματα, εστιατόρια και άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες με χιλιάδες εργαζόμενους έκλεισαν για να προστατευτεί η δημόσια υγεία.

Η ασφάλεια της οικογένειας μας, των ηλικιωμένων και όλων των ευπαθών ομάδων βρίσκεται σε σοβαρό κίνδυνο. Το νοσηλευτικό προσωπικό στα νοσοκομεία, οι εργαζόμενοι στα σούπερ μάρκετ και όσοι συνεχίζουν να εργάζονται για όλους εμάς, το λιγότερο που αξίζουν είναι ο σεβασμός μας.

Όχι, όμως στα λόγια, αλλά εμπράκτως. Εμείς, τους ευχαριστούσαμε δημόσια πριν λίγο καιρό για τις ζωές που έσωσαν. Τι άλλαξε σήμερα και τους αγνοούμε; Κάθε μέρα δίνουν μάχη ζωής και μάλιστα με μεγαλύτερη ένταση. Ο μόνος τρόπος για να τους βοηθήσουμε και να τους δείξουμε την ευγνωμοσύνη μας είναι να τηρούμε αυστηρά τα περιοριστικά μέτρα, χωρίς περιττές μετακινήσεις.

Με τη χαλαρή αντιμετώπιση το μόνο που καταφέραμε είναι από τη Παρασκευή και 13 να περιορίσουμε περαιτέρω τη κυκλοφορία μας από 21:00 εως τις 05:00. Η κατάσταση στο σύστημα υγείας είναι κρίσιμη, οι ΜΕΘ γεμίζουν και οι θάνατοι συνανθρώπων μας αυξάνονται καθημερινά. Αλήθεια, τι άλλο πρέπει να δούμε για να καταλάβουμε, ότι κανείς δεν είναι άτρωτος στον θανατηφόρο κορονοϊό.

Τα sms δεν μας προστατεύουν από τη πανδημία, αλλά ο περιορισμός των μετακινήσεων μας. Όλοι αισθανόμαστε κόπωση στα μέτρα, όλοι είμαστε οικονομικά στρυμωγμένοι, όλοι νοιώθουμε άγχος, θυμό, ανασφάλεια και αβεβαιότητα, αλλά δεν θα νικήσουμε την πανδημία βγαίνοντας στους δρόμους.

Μέχρι να τελειώσει ο εφιάλτης, ελάτε όλοι μαζί, να περιορίσουμε τη διασπορά, να κάνουμε περισσότερη υπομονή, να μείνουμε ψύχραιμοι, να δείξουμε υπευθυνότητα και αλληλεγγύη για να μείνουμε υγιείς και να πάρουμε πίσω την κανονικότητα στη ζωή μας

#ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ

#ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ